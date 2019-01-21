Александре Черно противно смотреть на себя в зеркало
В последнее несколько дней участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно всерьез озадачилась своим внешним видом, так как из-за очередного набранного десятка лишних килограмм ее тело очень изменилось.
Девушка перестала влезать во всю свою красивую одежду и теперь вынуждена носить широкие костюмы, в которых она выглядит совсем непривлекательно.
На своей странице в социальной сети Instagram Саша публикует фотографии, на которых весила на 20 килограмм меньше и была полностью довольна собой. В подписи она с горечью вспоминает те времена и осуждает тех подписчиков, которые называли ее толстой и призывали худеть.
Кроме того, пышнотелая участница сообщила, что пока ее поклонникам придется довольствоваться старыми снимками, поскольку новых она делать не собирается из-за того, что ей противно от самой себя, и сейчас даже в зеркало смотреться не хочется.
Девушка перестала влезать во всю свою красивую одежду и теперь вынуждена носить широкие костюмы, в которых она выглядит совсем непривлекательно.
На своей странице в социальной сети Instagram Саша публикует фотографии, на которых весила на 20 килограмм меньше и была полностью довольна собой. В подписи она с горечью вспоминает те времена и осуждает тех подписчиков, которые называли ее толстой и призывали худеть.
«Кстати, вот в какой раз убеждаюсь, смотря свои фотографии даже год назад, понимаю, что была намного худее и счастливее. Да, крупна. Но, выглядела очень хорошо. А меня и тогда критиковали», - писала Черно.
Кроме того, пышнотелая участница сообщила, что пока ее поклонникам придется довольствоваться старыми снимками, поскольку новых она делать не собирается из-за того, что ей противно от самой себя, и сейчас даже в зеркало смотреться не хочется.
«Давай, Сань. Все получится! Собирайся с силами и начинай приводить себя в форму. Я верю, что ты сможешь, кто бы, что не говорил! Удачи!», «Саша, главное, что теперь у тебя есть желание похудеть. Значит все получится. Тяжело первые две недели, потом будет намного легче. Удачи!», «Сашуля, все получится… Дерзай и не вздумай останавливаться или идти назад. Ты красоточка. Похудей так, чтоб все обалдели! Удачи тебе», - поддержали Сашу фанаты.