Александре Черно противно смотреть на себя в зеркало

«Кстати, вот в какой раз убеждаюсь, смотря свои фотографии даже год назад, понимаю, что была намного худее и счастливее. Да, крупна. Но, выглядела очень хорошо. А меня и тогда критиковали», - писала Черно.

«Давай, Сань. Все получится! Собирайся с силами и начинай приводить себя в форму. Я верю, что ты сможешь, кто бы, что не говорил! Удачи!», «Саша, главное, что теперь у тебя есть желание похудеть. Значит все получится. Тяжело первые две недели, потом будет намного легче. Удачи!», «Сашуля, все получится… Дерзай и не вздумай останавливаться или идти назад. Ты красоточка. Похудей так, чтоб все обалдели! Удачи тебе», - поддержали Сашу фанаты.





Девушка перестала влезать во всю свою красивую одежду и теперь вынуждена носить широкие костюмы, в которых она выглядит совсем непривлекательно.На своей странице в социальной сети Instagram Саша публикует фотографии, на которых весила на 20 килограмм меньше и была полностью довольна собой. В подписи она с горечью вспоминает те времена и осуждает тех подписчиков, которые называли ее толстой и призывали худеть.Кроме того, пышнотелая участница сообщила, что пока ее поклонникам придется довольствоваться старыми снимками, поскольку новых она делать не собирается из-за того, что ей противно от самой себя, и сейчас даже в зеркало смотреться не хочется.