От Пугачевой до Успенской: Российские звезды за 60, которые любят модные эксперименты

Любовь Успенская

Лариса Долина

Алла Пугачева

Наталья Андрейченко

Ирина Аллегрова

Светлана Светличная

Лариса Удовиченко

Ирина Понаровская





В феврале знаменитость отметит 65-летие, но певица не спешит уходить на пенсию, и до сих пор сохраняет женственность. Звезда обожает яркие, экстравагантные и даже пикантные наряды, демонстрируя достоинства своей фигуры не только на фото, но и на красных дорожках. Поклонники часто критикуют звезду за ее абсурдные, по их мнению, амплуа, но Успенская не бросает экспериментов над стилем.В свои 63 года певица продолжает следить за собой, не желая уступать молодым коллегам. Будучи успешной на сцене, знаменитость нередко поражает публику необычными образами, выбирая яркие платья, и без стеснения демонстрируя зону декольте, в том числе на публичных мероприятиях и собственных концертах. Своих возрастных изменений Лариса Долина не стыдится, а к критике со стороны “непонимающих” остается безразличной.Долгое время Примадонна носила мешковатые наряды, скрывая свою фигуру. Однако в последние годы звезда заметно изменилась, чтобы не уступать своему молодому супругу Максиму Галкину. Мало того, что певица сильно похудела, она полностью сменила свой стиль, предпочитая молодежные наряды, в том числе пикантные мини. Между тем, фанаты певицы рады таким перевоплощениям, ведь в свои почти 70 артистка выглядит замечательно и готова дать фору даже более молодым коллегам по цеху.Отечественная 62-летняя актриса не стесняется своего возраста, но не собирается превращаться в “бабушку”. Своих поклонников знаменитость покоряет ярким стилем, жизнерадостностью и непринужденностью. Отчасти на образе артистки сказалась многолетняя жизнь за рубежом, где она успела перенять некоторые особенности внешнего вида и поведения.Накануне звезда отечественной эстрады отметила свое 67-летие, но в свои годы знаменитость не страдает от комплексов, продолжая смело демонстрировать публике тело. Аллегрова не боится быть сексуальной, предпочитая откровенные и волнующие наряды, чем покоряет свою преданную аудиторию.Звезда по-прежнему не желает отставать от молодого поколения, и в свои 78 лет по-прежнему выбирает смелые наряды. Она позволяет себе посещать ночные клубы, принимает участие в модных показах, и не стесняется выделяться на фоне коллег-сверстников, считая, что российскому обществу пора меняться.Отечественная актриса нередко надевает джинсы и рубашки, стараясь вторить молодежи. При этом на публичных мероприятиях 63-летняя звезда позирует в смелых платьях и костюмах. Знаменитость заявляет, что важно любить себя в любом возрасте, и даже в солидные годы не стоит скрывать “женщину” от широких масс, а лучше без стеснения показывать ее общественности.Певица знакома всем еще с советской эпохи, притом в памяти она осталась не только из-за своих композиций, но и благодаря любви к модным экспериментам. Сейчас у 65-летней звезды имеется собственный стиль, которому она неизменно следует. Понаровская при этом убеждена, что при желании и наличии фантазии даже из куска ткани можно создать что-то удивительное.