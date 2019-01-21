От Пугачевой до Успенской: Российские звезды за 60, которые любят модные эксперименты
Выход на пенсию не должен являться поводом отказываться от модных образов, не мешая также и роскошному внешнему виду. На своем примере это доказывают голливудские знаменитости, которые выходят на красные дорожки в роскошных нарядах, оставаясь в прекрасной форме, даже несмотря на свой солидный возраст. Впрочем, и среди отечественных звезд имеются те, кто не против модных экспериментов. “ДНИ24” расскажут о самых ярких и стильных представителях отечественного шоу-бизнеса старше 60 лет, которые вызывают восхищение, зависть и даже возмущение у коллег и поклонников.
В феврале знаменитость отметит 65-летие, но певица не спешит уходить на пенсию, и до сих пор сохраняет женственность. Звезда обожает яркие, экстравагантные и даже пикантные наряды, демонстрируя достоинства своей фигуры не только на фото, но и на красных дорожках. Поклонники часто критикуют звезду за ее абсурдные, по их мнению, амплуа, но Успенская не бросает экспериментов над стилем.
В свои 63 года певица продолжает следить за собой, не желая уступать молодым коллегам. Будучи успешной на сцене, знаменитость нередко поражает публику необычными образами, выбирая яркие платья, и без стеснения демонстрируя зону декольте, в том числе на публичных мероприятиях и собственных концертах. Своих возрастных изменений Лариса Долина не стыдится, а к критике со стороны “непонимающих” остается безразличной.
Долгое время Примадонна носила мешковатые наряды, скрывая свою фигуру. Однако в последние годы звезда заметно изменилась, чтобы не уступать своему молодому супругу Максиму Галкину. Мало того, что певица сильно похудела, она полностью сменила свой стиль, предпочитая молодежные наряды, в том числе пикантные мини. Между тем, фанаты певицы рады таким перевоплощениям, ведь в свои почти 70 артистка выглядит замечательно и готова дать фору даже более молодым коллегам по цеху.
Отечественная 62-летняя актриса не стесняется своего возраста, но не собирается превращаться в “бабушку”. Своих поклонников знаменитость покоряет ярким стилем, жизнерадостностью и непринужденностью. Отчасти на образе артистки сказалась многолетняя жизнь за рубежом, где она успела перенять некоторые особенности внешнего вида и поведения.
Накануне звезда отечественной эстрады отметила свое 67-летие, но в свои годы знаменитость не страдает от комплексов, продолжая смело демонстрировать публике тело. Аллегрова не боится быть сексуальной, предпочитая откровенные и волнующие наряды, чем покоряет свою преданную аудиторию.
Звезда по-прежнему не желает отставать от молодого поколения, и в свои 78 лет по-прежнему выбирает смелые наряды. Она позволяет себе посещать ночные клубы, принимает участие в модных показах, и не стесняется выделяться на фоне коллег-сверстников, считая, что российскому обществу пора меняться.
Отечественная актриса нередко надевает джинсы и рубашки, стараясь вторить молодежи. При этом на публичных мероприятиях 63-летняя звезда позирует в смелых платьях и костюмах. Знаменитость заявляет, что важно любить себя в любом возрасте, и даже в солидные годы не стоит скрывать “женщину” от широких масс, а лучше без стеснения показывать ее общественности.
Певица знакома всем еще с советской эпохи, притом в памяти она осталась не только из-за своих композиций, но и благодаря любви к модным экспериментам. Сейчас у 65-летней звезды имеется собственный стиль, которому она неизменно следует. Понаровская при этом убеждена, что при желании и наличии фантазии даже из куска ткани можно создать что-то удивительное.
Любовь Успенская
В феврале знаменитость отметит 65-летие, но певица не спешит уходить на пенсию, и до сих пор сохраняет женственность. Звезда обожает яркие, экстравагантные и даже пикантные наряды, демонстрируя достоинства своей фигуры не только на фото, но и на красных дорожках. Поклонники часто критикуют звезду за ее абсурдные, по их мнению, амплуа, но Успенская не бросает экспериментов над стилем.
Лариса Долина
В свои 63 года певица продолжает следить за собой, не желая уступать молодым коллегам. Будучи успешной на сцене, знаменитость нередко поражает публику необычными образами, выбирая яркие платья, и без стеснения демонстрируя зону декольте, в том числе на публичных мероприятиях и собственных концертах. Своих возрастных изменений Лариса Долина не стыдится, а к критике со стороны “непонимающих” остается безразличной.
Алла Пугачева
Долгое время Примадонна носила мешковатые наряды, скрывая свою фигуру. Однако в последние годы звезда заметно изменилась, чтобы не уступать своему молодому супругу Максиму Галкину. Мало того, что певица сильно похудела, она полностью сменила свой стиль, предпочитая молодежные наряды, в том числе пикантные мини. Между тем, фанаты певицы рады таким перевоплощениям, ведь в свои почти 70 артистка выглядит замечательно и готова дать фору даже более молодым коллегам по цеху.
Наталья Андрейченко
Отечественная 62-летняя актриса не стесняется своего возраста, но не собирается превращаться в “бабушку”. Своих поклонников знаменитость покоряет ярким стилем, жизнерадостностью и непринужденностью. Отчасти на образе артистки сказалась многолетняя жизнь за рубежом, где она успела перенять некоторые особенности внешнего вида и поведения.
Ирина Аллегрова
Накануне звезда отечественной эстрады отметила свое 67-летие, но в свои годы знаменитость не страдает от комплексов, продолжая смело демонстрировать публике тело. Аллегрова не боится быть сексуальной, предпочитая откровенные и волнующие наряды, чем покоряет свою преданную аудиторию.
Светлана Светличная
Звезда по-прежнему не желает отставать от молодого поколения, и в свои 78 лет по-прежнему выбирает смелые наряды. Она позволяет себе посещать ночные клубы, принимает участие в модных показах, и не стесняется выделяться на фоне коллег-сверстников, считая, что российскому обществу пора меняться.
Лариса Удовиченко
Отечественная актриса нередко надевает джинсы и рубашки, стараясь вторить молодежи. При этом на публичных мероприятиях 63-летняя звезда позирует в смелых платьях и костюмах. Знаменитость заявляет, что важно любить себя в любом возрасте, и даже в солидные годы не стоит скрывать “женщину” от широких масс, а лучше без стеснения показывать ее общественности.
Ирина Понаровская
Певица знакома всем еще с советской эпохи, притом в памяти она осталась не только из-за своих композиций, но и благодаря любви к модным экспериментам. Сейчас у 65-летней звезды имеется собственный стиль, которому она неизменно следует. Понаровская при этом убеждена, что при желании и наличии фантазии даже из куска ткани можно создать что-то удивительное.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:05