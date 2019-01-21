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Uber работает над созданием самоуправляемых электроскутеров и велосипедов

Специалисты Uber осуществляют работу над созданием самоуправляемых электроскутеров и велосипедов. Данные аппараты смогут самостоятельно возвращаться обратно к месту парковки.

Uber работает над созданием самоуправляемых электроскутеров и велосипедов


Данные электроскутеры, а также велосипеды, будут самостоятельно передвигаться в условиях города, подъезжать непосредственно к пользователям, зарядным станциям, возвращаться к местам парковки. В особенности это будет полезным для сервисов проката, для которых недешёвым оказывается сбор транспортных средств в различных местах города. В данном случае речь идёт о Jump, Bird, Lime, разрешающих пользователям оставлять электровелосипеды непосредственно в месте прибытия.

В настоящее время фирма занимается поиском сотрудников в команду, разрабатывающую умные технологии и роботехнику в сфере велосипедов, а также скутеров. На сегодняшний день пока неизвестны точные планы компании Uber. Руководство фирмы отказалось комментировать данную информацию.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:46

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