Uber работает над созданием самоуправляемых электроскутеров и велосипедов





Данные электроскутеры, а также велосипеды, будут самостоятельно передвигаться в условиях города, подъезжать непосредственно к пользователям, зарядным станциям, возвращаться к местам парковки. В особенности это будет полезным для сервисов проката, для которых недешёвым оказывается сбор транспортных средств в различных местах города. В данном случае речь идёт о Jump, Bird, Lime, разрешающих пользователям оставлять электровелосипеды непосредственно в месте прибытия.В настоящее время фирма занимается поиском сотрудников в команду, разрабатывающую умные технологии и роботехнику в сфере велосипедов, а также скутеров. На сегодняшний день пока неизвестны точные планы компании Uber. Руководство фирмы отказалось комментировать данную информацию.