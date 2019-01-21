Дэвид Бекхэм назвал свою наследницу «маленьким шеф-поваром»

Опубликованный футболистом снимок очень понравится подписчикам. Бекхэм подловил момент, когда дочь на кухне в фартуке сосредоточенно нарезает бекон для сэндвича. Публикация в течение суток собрала свыше 670 отметок «Мне нравится» и 2 тысячи комментариев, в которых поклонники стали восхищаться талантом девочки. Фолловеры сказали, что Харпер «большая умница-помощница».Виктория Бекхэм тоже выложила в соцсети Instagram публикацию с их дочерью, на которой запечатлено как девочка перед сном обнимает и целует в щеку маму. Под фото певица пожелала фолловерам спокойной ночи.