Ортодонтическое лечение не дает гарантии сохранения зубов в будущем





Сотрудники Университета Аделаиды изучили состояние зубов у 448 добровольцев, проживающих в Южной Австралии. Оказалось, что те люди, которые ранее пользовались услугами ортодонта, имели не такие здоровые зубы по сравнению с остальными респондентами. Кроме того, стоматологи установили, что попытка исправить зубные аномалии не спасает от гниения зубов.Сегодня ортодонтическое лечение является одним из самых популярных в мире. За помощью к ортодонтам обращаются люди разного возраста, при этом их совсем не пугает высокая стоимость процедур. Так, цена на установку брекетов в Австралии варьируется в диапазоне от 3000 до 13 000 австралийских долларов. В 2023 году стоимость всех ортодонтических процедур, проведенных в мире, может составить 6 млрд долларов США. Однако стоматологи предупреждают, что необходимо следить не только за формой зубов, но и за их чистотой, чтобы они не разрушались раньше времени.