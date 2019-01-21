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Ортодонтическое лечение не дает гарантии сохранения зубов в будущем

Австралийские ученые пришли к выводу, что ортодонтическое лечение не способствует сохранению зубов в будущем. Чтобы преждевременно не лишиться зубов, необходимо регулярно чистить ротовую полость и проходить стоматологическое обследование.
Ортодонтическое лечение не дает гарантии сохранения зубов в будущем

Сотрудники Университета Аделаиды изучили состояние зубов у 448 добровольцев, проживающих в Южной Австралии. Оказалось, что те люди, которые ранее пользовались услугами ортодонта, имели не такие здоровые зубы по сравнению с остальными респондентами. Кроме того, стоматологи установили, что попытка исправить зубные аномалии не спасает от гниения зубов.

Сегодня ортодонтическое лечение является одним из самых популярных в мире. За помощью к ортодонтам обращаются люди разного возраста, при этом их совсем не пугает высокая стоимость процедур. Так, цена на установку брекетов в Австралии варьируется в диапазоне от 3000 до 13 000 австралийских долларов. В 2023 году стоимость всех ортодонтических процедур, проведенных в мире, может составить 6 млрд долларов США. Однако стоматологи предупреждают, что необходимо следить не только за формой зубов, но и за их чистотой, чтобы они не разрушались раньше времени.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:30

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