В России у руководителей может появиться право устанавливать длительность новогодних каникул для подчиненных





Как рассказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, народные избранники выступили с инициативой наделить работодателей полномочиями самим определять , сколько дней их персонал будет отдыхать во время новогодних торжеств. Однако в высшем законодательном органе России посчитали, что реализация такого предложения на практике отрицательно отразится на упорядоченной работе субъектов хозяйствования, включая коммунальные учреждения и предприятия общественного транспорта.Валерий Рязанский также подчеркнул, что в этом вопросе важно, чтобы все нюансы относительно режима работы были согласованы с сотрудниками, кроме того, важную роль должно играть государственное регулирование таких процессов.