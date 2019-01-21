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В России у руководителей может появиться право устанавливать длительность новогодних каникул для подчиненных

У российских руководителей, возможно, появится право самим устанавливать длительность новогодних каникул для подчиненных. Такую информацию сообщил источник «Слово и дело», ссылаясь на представителя Совета Федерации.


В России у руководителей может появиться право устанавливать длительность новогодних каникул для подчиненных

Как рассказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, народные избранники выступили с инициативой наделить работодателей полномочиями самим определять , сколько дней их персонал будет отдыхать во время новогодних торжеств. Однако в высшем законодательном органе России посчитали, что реализация такого предложения на практике отрицательно отразится на упорядоченной работе субъектов хозяйствования, включая коммунальные учреждения и предприятия общественного транспорта.

Валерий Рязанский также подчеркнул, что в этом вопросе важно, чтобы все нюансы относительно режима работы были согласованы с сотрудниками, кроме того, важную роль должно играть государственное регулирование таких процессов.



 
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Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:17

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