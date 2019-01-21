Самая пожилая жительница России Нану Шаова умерла в 128-летнем возрасте





В руководстве района озвучили свои соболезнования в адрес родных и близких Нану Шаова, при этом причины смерти не озвучиваются. Статус старейшей жительницы РФ, а также соответствующее место в отечественной Книге рекордов Гиннесса женщина получила в 2017 году.Тогда представители книги вручили пенсионерке сертификат, отметив также, что рекорд является мировым.