Самая пожилая жительница России Нану Шаова умерла в 128-летнем возрасте
В возрасте 128 лет из жизни ушла Нану Шаова, которая являлась наиболее пожилой жительницей России. Сведения об этом предоставили СМИ представители администрации Баксанского района Кабардино-Балкарии.
В руководстве района озвучили свои соболезнования в адрес родных и близких Нану Шаова, при этом причины смерти не озвучиваются. Статус старейшей жительницы РФ, а также соответствующее место в отечественной Книге рекордов Гиннесса женщина получила в 2017 году.
Тогда представители книги вручили пенсионерке сертификат, отметив также, что рекорд является мировым.
В руководстве района озвучили свои соболезнования в адрес родных и близких Нану Шаова, при этом причины смерти не озвучиваются. Статус старейшей жительницы РФ, а также соответствующее место в отечественной Книге рекордов Гиннесса женщина получила в 2017 году.
Тогда представители книги вручили пенсионерке сертификат, отметив также, что рекорд является мировым.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:03