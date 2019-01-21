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Самая пожилая жительница России Нану Шаова умерла в 128-летнем возрасте

В возрасте 128 лет из жизни ушла Нану Шаова, которая являлась наиболее пожилой жительницей России. Сведения об этом предоставили СМИ представители администрации Баксанского района Кабардино-Балкарии.
Самая пожилая жительница России Нану Шаова умерла в 128-летнем возрасте

В руководстве района озвучили свои соболезнования в адрес родных и близких Нану Шаова, при этом причины смерти не озвучиваются. Статус старейшей жительницы РФ, а также соответствующее место в отечественной Книге рекордов Гиннесса женщина получила в 2017 году.

Тогда представители книги вручили пенсионерке сертификат, отметив также, что рекорд является мировым.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:03

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