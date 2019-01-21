На YouTube появился трейлер комедийного фэнтези с Джеки Чаном





В картине китайского производства рассказывается о Пу Сунлин - писателе и охотнике на монстров, который занимался поисками исчезнувшего ребенка. В ходе расследования он выяснил, что чудища, прибывшие из другого измерения, питаются душами девочек. Сунлин решил объединить свои силы с еще одним демоноборцем, а также пёстрой группой дружелюбных монстров, так как с этим надо было как-то бороться.Режиссером фэнтези-боевика является Янь Цзя, снявший ранее кинофильм "Жуки 3D". Кроме Джеки Чана в фильме сыграли: Элейн Чжун, Цяо Шань, Линь Пэн, Остин Линь, а также Этан Жуань.