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На YouTube появился трейлер комедийного фэнтези с Джеки Чаном

На платформе YouTube появился трейлер комедийного фэнтези "Рыцарь теней: Между Инь и Ян", главную роль в котором сыграл Джеки Чан. Фильм перенасыщен «причудливыми» персонажами, а также фееричными действиями сказочного шоу, сделанного в формате "вырви глаз".
На YouTube появился трейлер комедийного фэнтези с Джеки Чаном

В картине китайского производства рассказывается о Пу Сунлин - писателе и охотнике на монстров, который занимался поисками исчезнувшего ребенка. В ходе расследования он выяснил, что чудища, прибывшие из другого измерения, питаются душами девочек. Сунлин решил объединить свои силы с еще одним демоноборцем, а также пёстрой группой дружелюбных монстров, так как с этим надо было как-то бороться.



Режиссером фэнтези-боевика является Янь Цзя, снявший ранее кинофильм "Жуки 3D". Кроме Джеки Чана в фильме сыграли: Элейн Чжун, Цяо Шань, Линь Пэн, Остин Линь, а также Этан Жуань.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:11

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