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Сергей Лазарев удивил подписчиков выбритым сердцем на затылке

На странице Сергея Лазарева в Instagram появился новый пост. Исполнитель показал подписчикам фото с выбритым сердцем на затылке, чем весьма сильно удивил своих подписчиков.

Сергей Лазарев удивил подписчиков выбритым сердцем на затылке

Сергей Лазарев любит делиться с фанатами фотографиями и видео. Певец часто рассказывает подписчикам все, что происходит в его жизни. Несколько часов назад исполнитель опубликовал в своем Instagram новое фото. На снимке Сергей Лазарев с сыном стоит спиной к камере в стеклянном лифте. Комментировать фотографию знаменитость не стал. Но фанаты заметили, что на затылке у певца выбрито сердечко.

Сергей Лазарев удивил подписчиков выбритым сердцем на затылке

Пользователи Сети отреагировали моментально. Они начали писать: "Сережа, стрижка очень понравилась, тебе идет)", "Как же это трогательно, а сердечко вообще класс))", "Сердечко супер, класс и круто", "А сердечко сделано на стрижке, видимо, в преддверии Дня всех влюбленных)", "Хорошая идея для стрижки)", "Классные!Никита очень подрос! Прическа у Сережи супер". Пост певца собрал более 117 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:07

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