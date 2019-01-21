Сергей Лазарев удивил подписчиков выбритым сердцем на затылке

Сергей Лазарев любит делиться с фанатами фотографиями и видео. Певец часто рассказывает подписчикам все, что происходит в его жизни. Несколько часов назад исполнитель опубликовал в своем Instagram новое фото. На снимке Сергей Лазарев с сыном стоит спиной к камере в стеклянном лифте. Комментировать фотографию знаменитость не стал. Но фанаты заметили, что на затылке у певца выбрито сердечко.Пользователи Сети отреагировали моментально. Они начали писать: "Сережа, стрижка очень понравилась, тебе идет)", "Как же это трогательно, а сердечко вообще класс))", "Сердечко супер, класс и круто", "А сердечко сделано на стрижке, видимо, в преддверии Дня всех влюбленных)", "Хорошая идея для стрижки)", "Классные!Никита очень подрос! Прическа у Сережи супер". Пост певца собрал более 117 тысяч лайков.