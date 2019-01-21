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Сквозь прозрачное яйцо зародыши каракатицы могут увидеть хищника

Зародыши каракатицы способны реагировать на внешние раздражители и хищников, находясь внутри прозрачного яйца. К такому выводу совместно пришли французские и тайваньские ученые, проведя исследование зародышей каракатицы Sepia pharaonis.
Сквозь прозрачное яйцо зародыши каракатицы могут увидеть хищника

По словам Анны-Софи Дармальяк, ранее биологи наблюдали, как невылупившиеся зародыши каракатиц реагировали на освещение. В рамках нового исследования их поместили в аквариум, куда была запущена иглобрюхая рыба. При появлении хищника зародыши замирали и даже задерживали дыхание. При помещении в аквариум рыбы-клоуна в поведении зародышей каракатицы не наблюдалось никаких изменений.

Ученые полагают, что защитная реакция у зародышей каракатицы выработалась из-за того, что родители практически не принимают участия в защите кладки. Самка откладывает яйца в безопасном месте и покидает укрытие. Благодаря прозрачным стенкам яиц зародыши могут увидеть хищника на расстоянии и притвориться мертвыми, чтобы не стать его добычей. Авторы исследования уточняют, что это первый случай, когда адаптивные способности наблюдаются у эмбрионов беспозвоночных животных.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00

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