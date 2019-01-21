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Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина уменьшила размер губ

Бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Елена Хромина на реалити-шоу запомнилась ярким характером и незаурядной внешностью.

У себя в Instagram девушка часто показывала, как меняет имидж, экспериментируя с внешностью и цветом волос. Вот и сейчас Лена уменьшила себе губы.

Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина уменьшила размер губ

Все помнят, как сперва блондинка становилось жгучей брюнеткой, потом возвращала привычный образ. Затем Хромина у себя в микроблоге призналась, что «сдула» губы, потому что ей было очень неудобно.

А может на неё повлияла семейная жизнь. Совсем недавно Лена вышла замуж за своего бывшего молодого человека Михаила, который ждал звезду с телестройки.

«Уменьшила губы. Ну, неужели. Сама очень счастлива», — комментирует пост Елена.

Она рассказывает, что впервые смогла инъекцией увеличить губы в 18 лет. Потом Хромина повторила процедуру, потому что эффект не был заметен.

Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина уменьшила размер губ

Через полгода в другой клинике ей изменили рот уже при помощи гиалурона. Сначала Хромина чувствовала себя неплохо и ждала, когда рассосутся комки препарата. Однако форма рта была весьма неровной, и всё списали на отек.
Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина уменьшила размер губ

В социальной сети девушка выложила снимки до и после, заверив фанатов, что никакого фотошопа здесь нет, чтобы можно было объективно оценить изменения. Фолловеры пришли к выводу, что сейчас Хромина выглядит естественней и красивее.

Напомним, на данный момент Елена занимается творчеством и устраивает арт-вечера.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:11

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