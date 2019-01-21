Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина уменьшила размер губ

«Уменьшила губы. Ну, неужели. Сама очень счастлива», — комментирует пост Елена.





У себя в Instagram девушка часто показывала, как меняет имидж, экспериментируя с внешностью и цветом волос. Вот и сейчас Лена уменьшила себе губы.Все помнят, как сперва блондинка становилось жгучей брюнеткой, потом возвращала привычный образ. Затем Хромина у себя в микроблоге призналась, что «сдула» губы, потому что ей было очень неудобно.А может на неё повлияла семейная жизнь. Совсем недавно Лена вышла замуж за своего бывшего молодого человека Михаила, который ждал звезду с телестройки.Она рассказывает, что впервые смогла инъекцией увеличить губы в 18 лет. Потом Хромина повторила процедуру, потому что эффект не был заметен.Через полгода в другой клинике ей изменили рот уже при помощи гиалурона. Сначала Хромина чувствовала себя неплохо и ждала, когда рассосутся комки препарата. Однако форма рта была весьма неровной, и всё списали на отек.В социальной сети девушка выложила снимки до и после, заверив фанатов, что никакого фотошопа здесь нет, чтобы можно было объективно оценить изменения. Фолловеры пришли к выводу, что сейчас Хромина выглядит естественней и красивее.Напомним, на данный момент Елена занимается творчеством и устраивает арт-вечера.