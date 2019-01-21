Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина уменьшила размер губ
Бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Елена Хромина на реалити-шоу запомнилась ярким характером и незаурядной внешностью.
У себя в Instagram девушка часто показывала, как меняет имидж, экспериментируя с внешностью и цветом волос. Вот и сейчас Лена уменьшила себе губы.
Все помнят, как сперва блондинка становилось жгучей брюнеткой, потом возвращала привычный образ. Затем Хромина у себя в микроблоге призналась, что «сдула» губы, потому что ей было очень неудобно.
А может на неё повлияла семейная жизнь. Совсем недавно Лена вышла замуж за своего бывшего молодого человека Михаила, который ждал звезду с телестройки.
Она рассказывает, что впервые смогла инъекцией увеличить губы в 18 лет. Потом Хромина повторила процедуру, потому что эффект не был заметен.
Через полгода в другой клинике ей изменили рот уже при помощи гиалурона. Сначала Хромина чувствовала себя неплохо и ждала, когда рассосутся комки препарата. Однако форма рта была весьма неровной, и всё списали на отек.
В социальной сети девушка выложила снимки до и после, заверив фанатов, что никакого фотошопа здесь нет, чтобы можно было объективно оценить изменения. Фолловеры пришли к выводу, что сейчас Хромина выглядит естественней и красивее.
Напомним, на данный момент Елена занимается творчеством и устраивает арт-вечера.
У себя в Instagram девушка часто показывала, как меняет имидж, экспериментируя с внешностью и цветом волос. Вот и сейчас Лена уменьшила себе губы.
Все помнят, как сперва блондинка становилось жгучей брюнеткой, потом возвращала привычный образ. Затем Хромина у себя в микроблоге призналась, что «сдула» губы, потому что ей было очень неудобно.
А может на неё повлияла семейная жизнь. Совсем недавно Лена вышла замуж за своего бывшего молодого человека Михаила, который ждал звезду с телестройки.
«Уменьшила губы. Ну, неужели. Сама очень счастлива», — комментирует пост Елена.
Она рассказывает, что впервые смогла инъекцией увеличить губы в 18 лет. Потом Хромина повторила процедуру, потому что эффект не был заметен.
Через полгода в другой клинике ей изменили рот уже при помощи гиалурона. Сначала Хромина чувствовала себя неплохо и ждала, когда рассосутся комки препарата. Однако форма рта была весьма неровной, и всё списали на отек.
В социальной сети девушка выложила снимки до и после, заверив фанатов, что никакого фотошопа здесь нет, чтобы можно было объективно оценить изменения. Фолловеры пришли к выводу, что сейчас Хромина выглядит естественней и красивее.
Напомним, на данный момент Елена занимается творчеством и устраивает арт-вечера.