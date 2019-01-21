При опрокидывании БТР в Абхазии погибли трое российских военных





На данный момент известно, что БТР-80 направлялся с горного полигона Цабал, следуя в пункт своей постоянной дислокации, находящийся в Абхазии. Бронетехника провалилась в ущелье, три человека скончались на месте. Кроме того, еще двух военнослужащих посредством вертолета доставили в госпиталь для оказания помощи.Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются. У специальной комиссии, созданной с целью расследования дела, имеются две ключевые версии. Одна из них предполагает, что БТР имел технические неисправности. Вторая же подразумевает, что водитель техники не сумел справиться с управлением, что привело к опрокидыванию.