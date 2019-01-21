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При опрокидывании БТР в Абхазии погибли трое российских военных

На территории Абхазии БТР провалился в ущелье, вследствие чего смертельные травмы получили трое военных из России. Уточняется, что инцидент был зафиксирован еще 18 января.
При опрокидывании БТР в Абхазии погибли трое российских военных

На данный момент известно, что БТР-80 направлялся с горного полигона Цабал, следуя в пункт своей постоянной дислокации, находящийся в Абхазии. Бронетехника провалилась в ущелье, три человека скончались на месте. Кроме того, еще двух военнослужащих посредством вертолета доставили в госпиталь для оказания помощи.

Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются. У специальной комиссии, созданной с целью расследования дела, имеются две ключевые версии. Одна из них предполагает, что БТР имел технические неисправности. Вторая же подразумевает, что водитель техники не сумел справиться с управлением, что привело к опрокидыванию.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:54

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