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Volkswagen Golf засветился без камуфляжа на территории Германии

Немецкий автобренд завершает тестовые специальные испытания новой версии Volkswagen Golf восьмой генерации. Новая модель VW Golf засветилась без камуфляжа на территории Германии.

Volkswagen Golf засветился без камуфляжа на территории Германии

Фото новой версии без камуфляжной защиты выложили в Сети. Фотошпионы запечатлели новинку возле McDonald's. Дизайн транспортного средства не особо поменялся. Авто сохранило классические черты Golf. Установленная фронтальная оптика новой версии стала теперь более узкой. Была полностью изменена автомобильная радиаторная решетка. Производители обновили также бамперы в передней и задней части авто. Задние фонари немного поменяли форму.

В общем дизайн нового авто является полностью узнаваемым. Здесь не наблюдается каких-либо революционных элементов. Golf нового поколения создали с использованием доработанной модульной платформы MQB Evo. Инсайдеры отмечают, что версия «похудеет» на 45 килограмм. Транспортное средство на несколько сантиметров удлинили. Новинка получила новую мультимедийную систему, а также различные электронные помощники, делающие управление транспортным средством безопасным и комфортным. Возможно также появление современных технологий автопилотирования. Гамму двигателей представили бензиновыми, а также дизельными силовыми установками. Авто могут оснастить турбированным 2-литровым мотором на 300 "лошадок". Новая версия получит новую мультимедийную систему и различные электронные помощники.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:55

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