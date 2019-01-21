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Поклонники Ани Лорак предложили ей выйти замуж за Филиппа Киркорова

Поклонники Ани Лорак призвали певицу выйти замуж за своего коллегу и хорошего друга Филиппа Киркорова. Такие предложения связаны с отпуском, который артистка провела вместе с исполнителем.
Поклонники Ани Лорак предложили ей выйти замуж за Филиппа Киркорова

Во время отдыха в Майами Ани Лорак и Филипп Киркоров много времени проводили вместе, а совместные фото размещали в соцсетях. Артисты давно дружат, певец даже стал крестным отцом для дочери знаменитости. На фоне этого многие поклонники певицы призвали ее после развода с мужем присмотреться к коллеге, ведь у них много общего. Публика считает, что исполнители окажутся в итоге весьма гармоничной парой.
Поклонники Ани Лорак предложили ей выйти замуж за Филиппа Киркорова

Впрочем, отпуск Ани Лорак закончился раньше, чем у Филиппа Киркорова. Пока артист наслаждается видами США, певица, судя по всему, уже приступила к съемкам новых проектов. Такой вывод публика сделала, посмотрев новое видео звезды. В ролике знаменитость поблагодарила своих подписчиков, которых в Instagram насчитывается уже 5 млн, добавив, что каждому признательна за поддержку.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:48

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