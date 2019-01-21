Для успокоения Папы Римского женщины 60 лет принимали плацебо вместо противозачаточных средств
В течение шести десятилетий женщины принимали противозачаточные таблетки, являвшиеся на самом деле плацебо. Христианки осмысленно принимали поддельные препараты, чтобы успокоить Папу Римского.
Дело в том, что в 1968 году, когда оральные контрацептивы были одобрены FDA, Папа Римский Павел VI объявил, что любой вид контрацепции, включая противозачаточные таблетки, противоречит католическим устоям. Под запрет попали даже семь неактивных препаратов, которые были названы естественной формой контрацепции, в их основе якобы лежала гормональная терапия.
Сахарные таблетки ежемесячно вызывали менструацию, не раздражали половые органы, не утомляли, и не вызывали вздутие живота. Кроме того, при их приеме женщины меньше жаловались на головные боли.
Дело в том, что в 1968 году, когда оральные контрацептивы были одобрены FDA, Папа Римский Павел VI объявил, что любой вид контрацепции, включая противозачаточные таблетки, противоречит католическим устоям. Под запрет попали даже семь неактивных препаратов, которые были названы естественной формой контрацепции, в их основе якобы лежала гормональная терапия.
Сахарные таблетки ежемесячно вызывали менструацию, не раздражали половые органы, не утомляли, и не вызывали вздутие живота. Кроме того, при их приеме женщины меньше жаловались на головные боли.
Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:19