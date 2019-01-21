Певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате
Ариана Гранде, являющаяся американской певицей, обвиняется в плагиате. Данная информация появилась после выхода 17 января на платформе YouTube провокационного видеоклипа 25-летней артистки на композицию «7 Rings».
Звезда после расставания с американским актером Питом Дэвидсоном «отдалась» полностью музыке. Песни Гранде мгновенно становились хитами. Последней работой певицы стала песня "7 rings". Клип на данную композицию снимал российский клипмейкер Павел Худяков вместе со своей командой. Однако песня вызвала у фанатов знаменитости противоречивые эмоции. Одни поклонники стали восхищается новой работой вокалистки, как и предыдущими ее хитами. При этом другие фанаты заявили, что композиция очень похожа на хит рэп-исполнительницы Princess Nokia.
В соцсети Twitter рэперша обнародовала ролик, в котором она сравнивает песню Гранде и свою композицию. Однако чуть позже твит исчез из аккаунта Nokia. Невзирая на это, видеоклип «7 Rings» за эти выходные собрал около 50 миллионов просмотров. Стоит отметить, что ранее с аналогичными заявлениями против Арианы Гранде выступали рэперы 2 Chainz и Soulja Boy.
Звезда после расставания с американским актером Питом Дэвидсоном «отдалась» полностью музыке. Песни Гранде мгновенно становились хитами. Последней работой певицы стала песня "7 rings". Клип на данную композицию снимал российский клипмейкер Павел Худяков вместе со своей командой. Однако песня вызвала у фанатов знаменитости противоречивые эмоции. Одни поклонники стали восхищается новой работой вокалистки, как и предыдущими ее хитами. При этом другие фанаты заявили, что композиция очень похожа на хит рэп-исполнительницы Princess Nokia.
В соцсети Twitter рэперша обнародовала ролик, в котором она сравнивает песню Гранде и свою композицию. Однако чуть позже твит исчез из аккаунта Nokia. Невзирая на это, видеоклип «7 Rings» за эти выходные собрал около 50 миллионов просмотров. Стоит отметить, что ранее с аналогичными заявлениями против Арианы Гранде выступали рэперы 2 Chainz и Soulja Boy.