Юлия Волкова заявила о желании сделать новую татуировку

На теле Юлии Волковой уже имеются несколько тату, однако знаменитость мечтает нанести еще один рисунок. В новом посте отечественная певица рассказала о своем намерении подписчикам, но при этом не стала уточнять, где именно может появиться очередная татуировка. В то же время у многочисленных фолловеров экс-участница группы “Тату” поинтересовалась, где в Москве можно найти хороший тату-салон, чтобы там воплотить задуманное.Реакция поклонников на желание Юлии Волковой сделать еще одно тату оказалась неоднозначной. Некоторые пользователи поддержали кумира, став предлагать свои варианты, другие же призвали знаменитость отказаться от такой идеи. По их мнению, певица и без того выглядит потрясающе, поэтому ей не нужны рисунки на теле. На это сама Волкова никак не отреагировала.