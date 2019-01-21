Наталья Бестемьянова считает, что у Алины Загитовой сейчас идет борьба с собой
Наталья Бестемьянова в интервью заявила, что Алина Загитова не попала в тройку призеров, на чемпионате РФ в Саранске, поскольку фигуристка физически чувствовала себя плохо и борется сама с собой. Также она сообщила, что спортсменке трудно подтверждать показанный в прошлом году результат.
Наталья Бестемьянова считает, что Алина Загитова ослабело физически из-за приближающейся болезни. Также спортсменка рассказала, что четверные прыжки, исполненные на российском первенстве фигуристками, не могли выбить Алину Загитову из колеи. Ведь она постоянно с ними тренируется и видит часто их выступления.
Наталья Бестемьянова заявила, что подтверждать результат более сложнее, чем побеждать первый раз. Спортсменка считает, что на данный момент у Алины Загитовой идет внутренняя борьба. Поскольку спортсмен, который начал заболевать, пытается одержать победу над собой.
Наталья Бестемьянова считает, что Алина Загитова ослабело физически из-за приближающейся болезни. Также спортсменка рассказала, что четверные прыжки, исполненные на российском первенстве фигуристками, не могли выбить Алину Загитову из колеи. Ведь она постоянно с ними тренируется и видит часто их выступления.
Наталья Бестемьянова заявила, что подтверждать результат более сложнее, чем побеждать первый раз. Спортсменка считает, что на данный момент у Алины Загитовой идет внутренняя борьба. Поскольку спортсмен, который начал заболевать, пытается одержать победу над собой.
Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:07