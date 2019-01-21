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HMD Global создаёт новый смартфон Nokia Tas среднего класса

Специалисты HMD Global занимаются созданием нового смартфона Nokia Tas, относящегося к среднему классу. Новинка получит процессор Snapdragon 63X либо Snapdragon 660.

HMD Global создаёт новый смартфон Nokia Tas среднего класса


В рамках выставки MWC 2019 специалисты ожидают увидеть особенные предложения компаний. Финская фирма HMD Global, занимающаяся реализацией Nokia, должна представить на данном мероприятии новую флагманскую версию Nokia 9 PureView. Между тем представители компании могут презентовать ещё одну версию. Речь идёт о смартфоне Nokia, который носит название TAS либо Taisun. Эксперты отмечают, что предстоящий Nokia Taisun будут реализовывать в среднем ценовом диапазоне.

Версия Nokia TAS, относящаяся к среднему классу, будет создана на базе чипсета Snapdragon 63X либо Snapdragon 660. Пока отсутствует детальная информация о данной новинке.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00

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