Актриса Любовь Толкалина жестко ответила на критику хейтеров

Не так давно Любовь Толкалина поделилась с поклонниками парой откровенных снимков, на одном из которых была практически видна грудь звезды без верха купальника. После этого многие фолловеры обрушились на актрису с критикой, и фото она в итоге удалила. Однако в одном из новых постов знаменитость жестко раскритиковала хейтеров, отметив, что не любит злости, грубости и зависти в свой адрес. Для звезды важна обратная связь, поэтому она не закрывает возможность комментирования, а также дорожит каждым подписчиком.В то же время Толкалина не нуждается в воспитании со стороны юзеров, и всех их грубые высказывания говорят лишь об “узости мышления”. Актриса признается, что оставляющих ей негативные отзывы пользователей приходится “банить”, что ей причиняет “жгучую боль”. Тех, кто не может наслаждаться “гостеприимством” Толкалиной на ее странице, она попросила “убираться вон”.