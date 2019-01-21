АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Актриса Любовь Толкалина жестко ответила на критику хейтеров

Актриса Любовь Толкалина решила жестко ответить на критику хейтеров в свой адрес. Знаменитость на своей странице в Instagram заявила, что не нуждается в чьем-либо воспитании.
Актриса Любовь Толкалина жестко ответила на критику хейтеров

Не так давно Любовь Толкалина поделилась с поклонниками парой откровенных снимков, на одном из которых была практически видна грудь звезды без верха купальника. После этого многие фолловеры обрушились на актрису с критикой, и фото она в итоге удалила. Однако в одном из новых постов знаменитость жестко раскритиковала хейтеров, отметив, что не любит злости, грубости и зависти в свой адрес. Для звезды важна обратная связь, поэтому она не закрывает возможность комментирования, а также дорожит каждым подписчиком.

В то же время Толкалина не нуждается в воспитании со стороны юзеров, и всех их грубые высказывания говорят лишь об “узости мышления”. Актриса признается, что оставляющих ей негативные отзывы пользователей приходится “банить”, что ей причиняет “жгучую боль”. Тех, кто не может наслаждаться “гостеприимством” Толкалиной на ее странице, она попросила “убираться вон”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате
Для успокоения Папы Римского женщины 60
Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина
Юлия Волкова заявила о желании сделать
Наталья Бестемьянова считает, что у
HMD Global создаёт новый смартфон Nokia
Актриса Любовь Толкалина жестко
При опрокидывании БТР в Абхазии погибли
В Калужской области женщина облила
В Бангладеше редкое заболевание
Актеры “Физрука” Дмитрий Нагиев и
Цветы, горные лыжи и праздничный салют:
Ученые признали популярное физическое
Алла Духова рассказала, сколько раз
Клиентов каршеринга в России начнут
Родион Нахапетов рассказал, почему
Внебрачная дочь Евгения Осина подала на
Поставщики просят Дмитрия Козака
Обновлённый кроссовер Haval H6 Coupe
Алеся Кафельникова на фотосессии
Корветы РФ взяли на сопровождение
Звезда сериала “Ольга” Юрий Борисов
Филипп Киркоров побывал на концерте
Тимур Батрутдинов поздравил Ольгу
Жители штата Миссури заметили в небе
Ученые: Потеря памяти может указывать
Бывшие подопечные Максима Фадеева
Британцы стали сомневаться в
Компактный кроссовер Suzuki Ignis
Поклонники раскритиковали Полину
Просмотреть все новости