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Актеры “Физрука” Дмитрий Нагиев и Владимир Сычев вместе снимаются в новом проекте

Дмитрий Нагиев и Владимир Сычев, вместе участвовавшие в сериале “Физрук”, вновь снимутся в совместном проекте. Поклонники давно мечтали о том, чтобы их кумиры снова поработали вместе над чем-то масштабным.
Актеры “Физрука” Дмитрий Нагиев и Владимир Сычев вместе снимаются в новом проекте

На своей странице в сети Instagram Владимир Сычев поделился новым снимком, где позирует в компании коллеги Дмитрия Нагиева. В подписи к посту артист решил заинтересовать поклонников, отметив, что вместе со звездой сериала “Физрук” трудится над новым фильмом, который получит название “Трудовик”. Впрочем, наименование ленты многие фолловеры нашли несколько странным, начав шутить, что вскоре выпустят аналогичные ленты про физиков, учителей истории и прочих преподавателей.
Актеры “Физрука” Дмитрий Нагиев и Владимир Сычев вместе снимаются в новом проекте

Некоторые не исключают, что на самом деле у фильма будет другое название. По утверждениям СМИ, к актерскому составу присоединится Мария Горбань, а имена других героев пока неизвестны. Между тем, пятый сезон “Физрука” может дебютировать на телевидении уже этой весной.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:39

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