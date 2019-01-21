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Ученые признали популярное физическое упражнение слишком опасным

Популярное физическое упражнение скручивание учеными названо одним из наиболее травмоопасных. Неправильное выполнение упражнения приводит к тому, что люди обращаются в больницу с жалобами на боли в поясничной области и позвоночнике.
Ученые признали популярное физическое упражнение слишком опасным

Скручивание позволяет за считанные дни укрепить мышцы брюшного пресса, поэтому данное упражнение выполняют сотрудники специализированных структур. Однако врачи советуют вместо скручиваний делать планку. Она аналогичным образом укрепляет мышцы живота, но при этом выполнять ее намного проще. Во время выполнения планки позвоночник находится в естественном положении, поэтому повредить его становится сложно.

Специалисты отмечают, что даже в армии США уже отказались от скручиваний в пользу планки, поскольку солдаты часто жалуются на травмы, вызванные вывернутым назад тазом. А тем, кто хочет иметь «идеальный пресс» врачи рекомендуют воспользоваться гимнастическим шаром, он позволяет избежать травмы при выполнении упражнений.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:28

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