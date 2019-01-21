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В Бангладеше редкое заболевание превратило мужчину в «человека-дерево»

Мужчина, проживающий в Бангладеше, стал носителем довольно редкой болезни, которая превратила его в «человека-дерево». Из-за данного недуга местный житель был госпитализирован в клинику.

В Бангладеше редкое заболевание превратило мужчину в «человека-дерево»


У жителя Бангладеша на теле появилось большое количество бородавок, вследствие чего его кожа стала похожей на кору дерева. В первый раз мужчина обратился к докторам в 26-летнем возрасте. Тогда медиками было удалено около 5-ти кг наростов. В течение 2-х лет бангладешец постоянно находился в клинике. За это время он перенес 25 хирургических вмешательств. Когда медики думали, что практически справились с недугом, он опять стал проявлять себя. Молодой мужчина принял решение сбежать из медучреждения, чтобы найти альтернативное лечение.

Однако он не смог самостоятельно решить свою проблему и 20 января вернулся в больницу. За это время состояние молодого человека ухудшилось. Сейчас у пациента наросты практически полностью покрывают зону ступни и ладонь. По словам медиков, бангладешцу придется проходить лечение с начала. Премьер-министр Бангладеша пообещал мужчине, что заплатит за его лечение. Стоит отметить, что во всем мире было зарегистрировано более 500 случаев подобной болезни.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:48

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