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Внебрачная дочь Евгения Осина подала на Андрея Разина иск в суд за оскорбительные высказывания

Анастасия Годунова, 12-летняя внебрачная дочь Евгения Осина, подает иск в суд на Андрея Разина. Причиной такого решения стали оскорбления со стороны продюсера в адрес девочки и ее матери.
Внебрачная дочь Евгения Осина подала на Андрея Разина иск в суд за оскорбительные высказывания

О наличии внебрачной дочери Евгений Осин узнал за девять месяцев до кончины. Девочка тоже увлекалась музыкой, делая первый шаги на пути модели. По словам Годуновой, они с родителем хорошо общались, но после его смерти все внимание переключилось на Агнию Осину. На могиле покойного артиста Андрей Разин пообещал сделать из его наследницы суперзвезду, а в адрес семьи внебрачной дочери развернул травлю.
Внебрачная дочь Евгения Осина подала на Андрея Разина иск в суд за оскорбительные высказывания

Анастасия Годунова рассказала, что устала от оскорблений, желая привлечь продюсера к ответственности. Кроме того, девочка добавила, что Разин ей угрожал, и мать дочери Осина подала иск в суд на обидчика. Подросток выразила надежду на то, что суд окажется справедливым и не даст порочить честь ее семьи. Она добавила, что при жизни отца никогда не пользовалась его именем, начиная свой путь в качестве сольной исполнительницы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:03

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