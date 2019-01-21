Внебрачная дочь Евгения Осина подала на Андрея Разина иск в суд за оскорбительные высказывания





О наличии внебрачной дочери Евгений Осин узнал за девять месяцев до кончины. Девочка тоже увлекалась музыкой, делая первый шаги на пути модели. По словам Годуновой, они с родителем хорошо общались, но после его смерти все внимание переключилось на Агнию Осину. На могиле покойного артиста Андрей Разин пообещал сделать из его наследницы суперзвезду, а в адрес семьи внебрачной дочери развернул травлю.Анастасия Годунова рассказала, что устала от оскорблений, желая привлечь продюсера к ответственности. Кроме того, девочка добавила, что Разин ей угрожал, и мать дочери Осина подала иск в суд на обидчика. Подросток выразила надежду на то, что суд окажется справедливым и не даст порочить честь ее семьи. Она добавила, что при жизни отца никогда не пользовалась его именем, начиная свой путь в качестве сольной исполнительницы.