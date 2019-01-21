АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Клиентов каршеринга в России начнут контролировать с помощью видеокамер наблюдения

В России потенциальных клиентов каршеринга начнут контролировать с помощью видеокамер наблюдения. Таким образом будет осуществляться профилактика возможного воровства в авто.

Клиентов каршеринга в России начнут контролировать с помощью видеокамер наблюдения


Этот вопрос пока обговаривается с заинтересованными развивающимися фирмами. Специалисты могут начать установку видеокамер в автомобильных салонах в конце весны текущего года. Записи с установленных видеоустройств будут сохраняться на специальных серверах современных каршеринговых фирм. Записанный материал можно будет просмотреть по запросу представителей прокуратуры либо МВД. Причиной является воровство в транспорте. Стоит отметить, что нововведение не затронет личную свободу пользователей авто, которые пользуются популярным сервисом в РФ.

Контроль следует вести для исключения хищений в автомобильных салонах. При этом будут приложены усилия, чтобы потенциальные злоумышленники не могли осуществлять отслеживание «программного» транспорта. Для этого будут созданы специальные муляжи видеокамер в ряде арендуемых авто.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате
Для успокоения Папы Римского женщины 60
Звезда проекта «Дом-2» Лена Хромина
Юлия Волкова заявила о желании сделать
Наталья Бестемьянова считает, что у
HMD Global создаёт новый смартфон Nokia
Актриса Любовь Толкалина жестко
При опрокидывании БТР в Абхазии погибли
В Калужской области женщина облила
В Бангладеше редкое заболевание
Актеры “Физрука” Дмитрий Нагиев и
Цветы, горные лыжи и праздничный салют:
Ученые признали популярное физическое
Алла Духова рассказала, сколько раз
Клиентов каршеринга в России начнут
Родион Нахапетов рассказал, почему
Внебрачная дочь Евгения Осина подала на
Поставщики просят Дмитрия Козака
Обновлённый кроссовер Haval H6 Coupe
Алеся Кафельникова на фотосессии
Корветы РФ взяли на сопровождение
Звезда сериала “Ольга” Юрий Борисов
Филипп Киркоров побывал на концерте
Тимур Батрутдинов поздравил Ольгу
Жители штата Миссури заметили в небе
Ученые: Потеря памяти может указывать
Бывшие подопечные Максима Фадеева
Британцы стали сомневаться в
Компактный кроссовер Suzuki Ignis
Поклонники раскритиковали Полину
Просмотреть все новости