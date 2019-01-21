Клиентов каршеринга в России начнут контролировать с помощью видеокамер наблюдения





Этот вопрос пока обговаривается с заинтересованными развивающимися фирмами. Специалисты могут начать установку видеокамер в автомобильных салонах в конце весны текущего года. Записи с установленных видеоустройств будут сохраняться на специальных серверах современных каршеринговых фирм. Записанный материал можно будет просмотреть по запросу представителей прокуратуры либо МВД. Причиной является воровство в транспорте. Стоит отметить, что нововведение не затронет личную свободу пользователей авто, которые пользуются популярным сервисом в РФ.Контроль следует вести для исключения хищений в автомобильных салонах. При этом будут приложены усилия, чтобы потенциальные злоумышленники не могли осуществлять отслеживание «программного» транспорта. Для этого будут созданы специальные муляжи видеокамер в ряде арендуемых авто.