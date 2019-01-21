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Родион Нахапетов рассказал, почему бросил Веру Глаголеву и уехал в США

Актер Родион Нахапетов впервые откровенно рассказал о причинах, побудивших его оставить Веру Глаголеву и уехать в США. Об этом советский артист заговорил в документальной ленте “Русский в городе ангелов”, дебютировавшей на Первом канале.
Родион Нахапетов рассказал, почему бросил Веру Глаголеву и уехал в США

По словам Нахапетова, изначально он не собирался переезжать в США, но в 1980-х покинул СССР, переселившись в Штаты. На родине артист оставил свою супругу Веру Глаголеву, которая часто появлялась в фильмах мужа, и в итоге она сама занималась воспитанием двух дочерей. Тогда проект Нахапетова “На исходе ночи” не нашел отклика у советского зрителя, но привлек внимание в США, поэтому режиссер отправился на переговоры в Голливуд. Никто не ожидал, что он не вернется, ведь дома его уже знала и любила публика, а за рубежом он был чужим.

Когда стало ясно, что брак актера и Глаголевой распался, никто из них не стал называть причины разрыва. Сам Нахапетов признался, что его привлекла атмосфера США и отношение к кинематографу, поэтому он решил остаться.
Родион Нахапетов рассказал, почему бросил Веру Глаголеву и уехал в США

В США режиссер встретил Наталью Шляпникову, ставшую сперва его менеджером и поклонницей, а затем и женой. Глаголевой развод дался тяжело, Нахапетов боялся, что больше не сможет видеть дочерей, но актриса не пыталась настроить наследниц против сбежавшего отца. Сейчас артист общается с детьми от бывшей жены и знаком с внуками.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:07

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