Родион Нахапетов рассказал, почему бросил Веру Глаголеву и уехал в США





По словам Нахапетова, изначально он не собирался переезжать в США, но в 1980-х покинул СССР, переселившись в Штаты. На родине артист оставил свою супругу Веру Глаголеву, которая часто появлялась в фильмах мужа, и в итоге она сама занималась воспитанием двух дочерей. Тогда проект Нахапетова “На исходе ночи” не нашел отклика у советского зрителя, но привлек внимание в США, поэтому режиссер отправился на переговоры в Голливуд. Никто не ожидал, что он не вернется, ведь дома его уже знала и любила публика, а за рубежом он был чужим.Когда стало ясно, что брак актера и Глаголевой распался, никто из них не стал называть причины разрыва. Сам Нахапетов признался, что его привлекла атмосфера США и отношение к кинематографу, поэтому он решил остаться.В США режиссер встретил Наталью Шляпникову, ставшую сперва его менеджером и поклонницей, а затем и женой. Глаголевой развод дался тяжело, Нахапетов боялся, что больше не сможет видеть дочерей, но актриса не пыталась настроить наследниц против сбежавшего отца. Сейчас артист общается с детьми от бывшей жены и знаком с внуками.