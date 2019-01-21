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Поставщики просят Дмитрия Козака запретить ретейлерам перепродавать продукты питания

Поставщики продуктов питания заявили, что ретейлеры, перепродающие товары мелким магазинам, лишают покупателей скидок. Они выдвинули ряд требования и просят вице-премьера Дмитрия Козака, чтобы правительство запретило торговым сетям заниматься перепродажей продуктов.
Поставщики просят Дмитрия Козака запретить ретейлерам перепродавать продукты питания

По сообщению информационно-аналитического журнала «Слово и дело», часто крупные ретейлеры за счет приобретения больших партий товаров получают от производителей высокие скидки, которые позволяют снизить цену для конечного покупателя, но из-за перепродаж этого не происходит. Обращение поставщиков к вице-премьеру уже поддержали «Русбренд», «Руспродсоюз», Союз производителей алкогольной продукции и другие ассоциации.

В требовании говорится, что скидки поставщиков иногда достигают 30 и 50 процентов, это позволяет ретейлерам наращивать торговый оборот. Но вот продукцию они не выкладывают на товарные полки, а перепродают более мелким магазинам, предоставляя им уже свою скидку. Некоторые торговые сети создают дочерние фирмы, занимающиеся оптовыми поставками, чтобы обойти существующие ограничения.



 
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Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:00

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