Алеся Кафельникова на фотосессии показала голую грудь





На страницах Алеси Кафельниковой в социальных сетях множество фотографий, которые выходят за рамки приличия. Модель любит шокировать публику, часто публикуя откровенные снимки. Недавно на ее странице в Instagram появилась фотография с фотосессии, на ней дочь знаменитого спортсмена Евгения Кафельникова решила показать голую грудь. Модель примерила кофту в сетку и при этом не надела нижнее белье.Пользователи Сети написали множество комментариев. Некоторые попросили Алесю Кафельникову вести себя скромнее. Другие восхитились ее красотой и стройностью. Были и те, кто посчитали, что данному фото не место в Сети. Сама модель никак не отреагировала на отзывы своих подписчиков.