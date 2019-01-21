АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Алеся Кафельникова на фотосессии показала голую грудь

Алеся Кафельникова часто шокирует публику своими откровенными фотографиями. Недавно дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова на очередной фотосессии показала голую грудь, и это фото уже появилось в Instagram.

Алеся Кафельникова на фотосессии показала голую грудь

На страницах Алеси Кафельниковой в социальных сетях множество фотографий, которые выходят за рамки приличия. Модель любит шокировать публику, часто публикуя откровенные снимки. Недавно на ее странице в Instagram появилась фотография с фотосессии, на ней дочь знаменитого спортсмена Евгения Кафельникова решила показать голую грудь. Модель примерила кофту в сетку и при этом не надела нижнее белье.

Алеся Кафельникова на фотосессии показала голую грудь

Пользователи Сети написали множество комментариев. Некоторые попросили Алесю Кафельникову вести себя скромнее. Другие восхитились ее красотой и стройностью. Были и те, кто посчитали, что данному фото не место в Сети. Сама модель никак не отреагировала на отзывы своих подписчиков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алеся Кафельникова на фотосессии
Корветы РФ взяли на сопровождение
Звезда сериала “Ольга” Юрий Борисов
Филипп Киркоров побывал на концерте
Тимур Батрутдинов поздравил Ольгу
Жители штата Миссури заметили в небе
Ученые: Потеря памяти может указывать
Бывшие подопечные Максима Фадеева
Британцы стали сомневаться в
Компактный кроссовер Suzuki Ignis
Поклонники раскритиковали Полину
На eBay продают шестиколесный
“АвтоВАЗ” продает автомобили LADA 2018
Роспотребнадзор заявил о вспышках
Психологи предложили пять способов,
Анна Седокова готова обратиться к
Ради участия в “Евровидении” Сергей
Концепт Ford Shelby GR-1 выйдет в
Ученые назвали 21 января наиболее
Подражающее голосу матери загадочное
Жасмин посвятила своей умершей маме
Медики: Лунное затмение не может
Юный вундеркинд из Ростова поразил
Виталина Цымбалюк-Романовская
Разработчики представили новый 4K Smart
Анастасия Волочкова отметила 43-летие в
В Уэльсе семья наняла
«Роскосмос» принял решение о создании
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Просмотреть все новости