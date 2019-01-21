Обновлённый кроссовер Haval H6 Coupe продают в Китае за 1 200 000 рублей





Практически не изменился экстерьер транспортного средства. Однако наблюдаются изменения в интерьере. Авто приобрело более шикарную отделку. Модель оснащают мультимедийным механизмом с сенсорным дисплеем. Дополнительные опции включают круговые специальные камеры, систему срочного торможения, круиз-контроль. Haval H6 Coupe содержит под капотом полуторалитровый турбодвигатель на 169 «лошадок».Силовая установка функционирует на пару с роботизированной трансмиссией. Автолюбителям на выбор предложены кроссоверы с полноприводной и переднеприводной системой. Транспортное средство будут продавать за 199 тысяч юаней (1 200 000 миллиона рублей).