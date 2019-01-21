Корветы РФ взяли на сопровождение эсминцы США в Балтийском море





Сведения об этом подтвердили в отечественном Минобороны. В балтийские воды вошли сразу несколько кораблей ВМС Штатов, а именно Gravely и Porter. Впоследствии было решено направить корветы, имеющие наименование “Бойкий” и “Сообразительный”, для наблюдения за иностранными судами. Никакого взаимодействия между сторонами в водах Балтийского моря при этом не происходит.Ранее также стало известно, что в Черное море вошел принадлежащий США корабль Donald Cook. На вооружении указанного эсминца могут находиться, предварительно, до 96 ракет Tomahawk.