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Корветы РФ взяли на сопровождение эсминцы США в Балтийском море

Эсминцы США вошли в воды Балтийского моря, находясь в акватории Балтики. Впоследствии корветы, стоящие на вооружении ВМФ России, взяли суда на сопровождение.
Корветы РФ взяли на сопровождение эсминцы США в Балтийском море

Сведения об этом подтвердили в отечественном Минобороны. В балтийские воды вошли сразу несколько кораблей ВМС Штатов, а именно Gravely и Porter. Впоследствии было решено направить корветы, имеющие наименование “Бойкий” и “Сообразительный”, для наблюдения за иностранными судами. Никакого взаимодействия между сторонами в водах Балтийского моря при этом не происходит.

Ранее также стало известно, что в Черное море вошел принадлежащий США корабль Donald Cook. На вооружении указанного эсминца могут находиться, предварительно, до 96 ракет Tomahawk.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:38

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