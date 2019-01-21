Звезда сериала “Ольга” Юрий Борисов высказался о травмоопасных сценах во время съемок





Юрий Борисов отметил, что совместная работа с Ксенией Сурковой для него оказалась комфортной. Актер признается, что порой на съемочной площадке мог подолгу молчать, но это вовсе не является свидетельством того, что ему было трудно найти общий язык со своей коллегой. В штуку звезда “Ольги” заявил, что в ленте имелось немало травмоопасных сцен, а некоторых артистов даже пришлось поменять. Борисов отмечает, что в ходе работы было угроблено немало “рук, ног и кожных покровов”.Впрочем, каких-либо действительно экстремальных случаев актер вспомнить не смог. Единственное, что запомнилось: однажды во время съемок было очень холодно, сцена разыгрывалась на крыше. В “Ольге” герой Юрия Борисова расхаживает в шляпе и плаще, и однажды артист в таком виде пошел в кафе, ловя на себе озадаченные взгляды посетителей.