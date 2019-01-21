Тимур Батрутдинов поздравил Ольгу Бузову с днем рождения и сказал, что всегда будет рядом

В своем послании в Instagram резидент Comedy Club трогательно поздравил Бузову с днем рождения. Он также упомянул о том, что его плечо всегда будет рядом.Накануне Ольге исполнилось 33 года. Торжество она решила отметить в девичнике из сестер и подруг в Куршевеле. Естественно, что не обошлось без многочисленных подарков и цветов.Поклонники Бузовой намекают на то, что у Ольги с Тимуром продолжается роман. Так, они вместе встретили день рождения в тот день, когда Бузовой исполнилось 32 года. Это произошло в Таиланде.Тогда поздравления не ограничились пожеланиями. Далее последовало роскошное колье от Тимура. После этого пара вернулась в Москву, продолжив совместную работу в рекламе, о чем красноречиво говорили многочисленные фотографии. Дальше о союзе Батрутдинова и Бузовой пресса молчала.Однако с начала этого года слухи о романе двух звезд появились вновь. Ольгу и Тимура заметили вместе на просмотре фильма «Богемская рапсодия».