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Жители штата Миссури заметили в небе загадочный НЛО с “кошачьими глазами”

Жители американского штата Миссури обнаружили в небе загадочный НЛО, который имел “большие кошачьи глаза”. Соответствующее видео было обнародовано на просторах площадки YouTube.
Жители штата Миссури заметили в небе загадочный НЛО с “кошачьими глазами”

По словам очевидцев, инцидент имел место в округе Мэри накануне. Внимание жителей привлек странный объект неизвестного происхождения, стремительно двигавшийся по небу. Явление удалось запечатлеть на камеру, притом создавалось впечатление, что у НЛО имеются “кошачьи глаза”. Какое-то время возникшая в ночное время “летающая тарелка” просто “висела” без движения над полем, особое внимание привлекали к себе именно фары крупных размеров.

В подписи к видео указано, что запечатлеть НЛО в США удалось 16 января. Среди пользователей видеохостинга ролик вызвал широкие обсуждения, они начали выдвигать собственные предположения на этот счет, также вскоре могут последовать комментарии со стороны уфологов, часто реагирующих на подобные происшествия.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:09

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