Ученые: Потеря памяти может указывать на проблемы со слухом





При подозрении на наличие болезни Альцгеймера для начала стоит проверить свой слух, посоветовали медики. У пожилых людей, использующих слуховой аппарат, часто не проявляются признаки потери памяти. Пациенты, частично утратившие способность слышать, но не использующие вспомогательные устройства, наоборот, большую часть времени проводят в одиночестве, будучи социально изолированными, что приводит к угасанию когнитивных функций головного мозга.Согласно статистике, более половины людей в возрасте старше 65 лет сталкиваются с проблемами слуха. И чем старше становится человек, тем больше таких случаев фиксируется. Так, среди пожилых людей старше 80 лет такие проблемы испытывают уже 90% человек. Однако в современной медицине эта проблема решается путем использования слуховых аппаратов, которые в большинстве случаев позволяют не испытывать дискомфорт при общении.