Ученые: Потеря памяти может указывать на проблемы со слухом
Канадские ученые выяснили, что зачастую люди, жалующиеся на потерю памяти, на самом деле имеют проблемы со слухом. Пациенты утверждают, что не запоминают информацию, полученную от родственников, тогда как они просто не слышат ее из-за проблем со слухом.
При подозрении на наличие болезни Альцгеймера для начала стоит проверить свой слух, посоветовали медики. У пожилых людей, использующих слуховой аппарат, часто не проявляются признаки потери памяти. Пациенты, частично утратившие способность слышать, но не использующие вспомогательные устройства, наоборот, большую часть времени проводят в одиночестве, будучи социально изолированными, что приводит к угасанию когнитивных функций головного мозга.
Согласно статистике, более половины людей в возрасте старше 65 лет сталкиваются с проблемами слуха. И чем старше становится человек, тем больше таких случаев фиксируется. Так, среди пожилых людей старше 80 лет такие проблемы испытывают уже 90% человек. Однако в современной медицине эта проблема решается путем использования слуховых аппаратов, которые в большинстве случаев позволяют не испытывать дискомфорт при общении.
При подозрении на наличие болезни Альцгеймера для начала стоит проверить свой слух, посоветовали медики. У пожилых людей, использующих слуховой аппарат, часто не проявляются признаки потери памяти. Пациенты, частично утратившие способность слышать, но не использующие вспомогательные устройства, наоборот, большую часть времени проводят в одиночестве, будучи социально изолированными, что приводит к угасанию когнитивных функций головного мозга.
Согласно статистике, более половины людей в возрасте старше 65 лет сталкиваются с проблемами слуха. И чем старше становится человек, тем больше таких случаев фиксируется. Так, среди пожилых людей старше 80 лет такие проблемы испытывают уже 90% человек. Однако в современной медицине эта проблема решается путем использования слуховых аппаратов, которые в большинстве случаев позволяют не испытывать дискомфорт при общении.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:04