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Бывшие подопечные Максима Фадеева озвучили реальные причины ухода от продюсера

Максим Фадеев успел поработать со многими отечественными звездами, помогая им реализоваться в мире шоу-бизнеса. Однако немало из бывших подопечных в итоге оставили продюсера, озвучив реальные причины своего ухода.
Бывшие подопечные Максима Фадеева озвучили реальные причины ухода от продюсера

Певица Линда сотрудничала с Максимом Фадеевым с 1993 года, однако постепенно отношения между ними начали накаляться. Сперва продюсер пытался пропиарить подопечную на теме наркотиков, а затем ей предложили контракт с Universal, но без Фадеева, что последнего задело. Кроме того, у отца Линды в тот период имелись проблемы с деньгами, и без финансирования сотрудничество себя исчерпало, после чего исполнительница отзывалась о бывшем наставнике не лучшим образом.
Бывшие подопечные Максима Фадеева озвучили реальные причины ухода от продюсера

Елена Темникова была одной из наиболее ярких участниц группы SEREBRO, вместе они даже выступили на “Евровидении” в 2007 году. В 2014 у звезды появились проблемы со здоровьем из-за напряженного графика и постоянных концертов на каблуках. Именно это и стало причиной ухода, но в продюсерском центре Фадеева заявили о беременности певицы, хотя в тот момент она не ждала ребенка. Также Темникова пожаловалась, что продюсер не звонил ей в больницу, больше беспокоясь о своем имидже, а не ее состоянием. Кроме того, артистке не нравился откровенный образ, созданный для нее бывшим наставником.

Еще одна звезда SEREBRO Дарья Шашина выступала с группой с 2013 года, но в 2016 сообщила о своем уходе, сославшись на проблемы со здоровьем. На фоне напряженного графика у певицы прогрессировала дисплазия коленных суставов. Не нравилась артистке и атмосфера в коллективе, где она столкнулась с “дедовщиной”, не имея возможности выражать себя в творчестве и развиваться.
Бывшие подопечные Максима Фадеева озвучили реальные причины ухода от продюсера

Юлия Савичева “рассталась” с Фадеевым в 2018 году, проработав с ним порядка 15 лет. Продюсера звезда поблагодарила за сотрудничество и все, что он для нее сделал. Еще одной воспитанницей Максима Фадеева стала Полина Гагарина, победив на “Фабрике звезд”. Она отказалась подписывать с деятелем семилетний контракт, из-за чего не попала на “Евровидение”, вместо нее поехала Савичева. Артистку это возмутило, в своих старых интервью она сомневалась, что сможет добиться справедливости.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:00

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