Бывшие подопечные Максима Фадеева озвучили реальные причины ухода от продюсера





Певица Линда сотрудничала с Максимом Фадеевым с 1993 года, однако постепенно отношения между ними начали накаляться. Сперва продюсер пытался пропиарить подопечную на теме наркотиков, а затем ей предложили контракт с Universal, но без Фадеева, что последнего задело. Кроме того, у отца Линды в тот период имелись проблемы с деньгами, и без финансирования сотрудничество себя исчерпало, после чего исполнительница отзывалась о бывшем наставнике не лучшим образом.Елена Темникова была одной из наиболее ярких участниц группы SEREBRO, вместе они даже выступили на “Евровидении” в 2007 году. В 2014 у звезды появились проблемы со здоровьем из-за напряженного графика и постоянных концертов на каблуках. Именно это и стало причиной ухода, но в продюсерском центре Фадеева заявили о беременности певицы, хотя в тот момент она не ждала ребенка. Также Темникова пожаловалась, что продюсер не звонил ей в больницу, больше беспокоясь о своем имидже, а не ее состоянием. Кроме того, артистке не нравился откровенный образ, созданный для нее бывшим наставником.Еще одна звезда SEREBRO Дарья Шашина выступала с группой с 2013 года, но в 2016 сообщила о своем уходе, сославшись на проблемы со здоровьем. На фоне напряженного графика у певицы прогрессировала дисплазия коленных суставов. Не нравилась артистке и атмосфера в коллективе, где она столкнулась с “дедовщиной”, не имея возможности выражать себя в творчестве и развиваться.Юлия Савичева “рассталась” с Фадеевым в 2018 году, проработав с ним порядка 15 лет. Продюсера звезда поблагодарила за сотрудничество и все, что он для нее сделал. Еще одной воспитанницей Максима Фадеева стала Полина Гагарина, победив на “Фабрике звезд”. Она отказалась подписывать с деятелем семилетний контракт, из-за чего не попала на “Евровидение”, вместо нее поехала Савичева. Артистку это возмутило, в своих старых интервью она сомневалась, что сможет добиться справедливости.