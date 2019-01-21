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Компактный кроссовер Suzuki Ignis адаптируют под Россию

Компактная версия кроссовера Suzuki Ignis может быть адаптирована под Россию. Пока японские производители не называют сроки появления в РФ субкомпактного современного полноприводного «паркетника».

Компактный кроссовер Suzuki Ignis адаптируют под Россию


Стоит напомнить, что глобальную вариацию Suzuki Ignis комплектуют 1,2-литровым силовым агрегатом K12C, который генерирует 90 «лошадок». Данная силовая установка на территории Японии функционирует на пару с вариатором. При этом моторы в «Старом Свете» работают с пятиступенчатой «механикой» либо «роботом». Авто Ignis также обладает гибридной версией.

Пока неизвестно, как будет адаптирована данная компактная версия «паркетника» под Россию. По всей видимости, речь ведётся минимум о том, что будет увеличен клиренс.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:48

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