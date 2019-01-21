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Британцы стали сомневаться в беременности Меган Маркл

Британцы стали сомневаться в том, что Меган Маркл действительно беременная. На такие мысли многих пользователей Сети натолкнул живот герцогини Сассекской, который по их мнению меняет свой размер и форму.

Британцы стали сомневаться в беременности Меган Маркл

Беременность Меган Маркл обсуждают во своем мире. Но в Британии за герцогиней Сассекской еще и наблюдают местные жители. Недавно британцы в соцсетях выразили свое опасение относительно беременности возлюбленной принца Гарри. Пользователи интернета заметили, что живот Меган Маркл меняет свою форму и размер. Многие решили, что "интересное положение" герцогини Сассекской может быть фальшивым.

Британцы стали сомневаться в беременности Меган Маркл

Также пользователи интернет-сети начали вспоминать слухи о том, что якобы экс-актриса говорила своим близким, что не сможет забеременеть. То что возлюбленная принца Гарри наотрез отказывается рожать в клинике, где все дети британской королевской семьи появляются на свет, тоже вызывает большое количество вопросов и подозрений. Недавно герцогиня заявила, что собирается рожать у себя дома.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:55

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