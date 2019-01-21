Британцы стали сомневаться в беременности Меган Маркл





Беременность Меган Маркл обсуждают во своем мире. Но в Британии за герцогиней Сассекской еще и наблюдают местные жители. Недавно британцы в соцсетях выразили свое опасение относительно беременности возлюбленной принца Гарри. Пользователи интернета заметили, что живот Меган Маркл меняет свою форму и размер. Многие решили, что "интересное положение" герцогини Сассекской может быть фальшивым.Также пользователи интернет-сети начали вспоминать слухи о том, что якобы экс-актриса говорила своим близким, что не сможет забеременеть. То что возлюбленная принца Гарри наотрез отказывается рожать в клинике, где все дети британской королевской семьи появляются на свет, тоже вызывает большое количество вопросов и подозрений. Недавно герцогиня заявила, что собирается рожать у себя дома.