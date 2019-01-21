Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за слишком спортивную фигуру





Снимок сделан в отеле на Мальдивах, где Полина Гагарина отдыхает с мужем. На фото знаменитость позирует в купальнике, собрав волосы сзади и демонстрируя стройное тело. В подписи к посту исполнительница отметила, что почти у всех имеются селфи в зеркале, и она решила не отставать от современных трендов. Среди поклонников певицы реакция на публикацию оказалась неоднозначной.Многие фолловеры начали хвалить кумира за стройность и привлекательный вид, пока нашлись и те, кто раскритиковал артистку. По их мнению, в последнее время худоба Полины Гагариной слишком заметна, и звезде следует отказаться от интенсивных тренировок, а также пересмотреть диету. Фанаты считают, что в таком виде певица лишилась своей природной женственности. Сама публикация собрала более 214 тысяч отметок "Мне нравится".