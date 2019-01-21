АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за слишком спортивную фигуру

Поклонники Полины Гагариной подвергли критике чрезмерно спортивную, по их мнению, фигуру знаменитости. Дискуссии спровоцировало новое фото певицы, обнародованное в ее профиле в Instagram.
Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за слишком спортивную фигуру

Снимок сделан в отеле на Мальдивах, где Полина Гагарина отдыхает с мужем. На фото знаменитость позирует в купальнике, собрав волосы сзади и демонстрируя стройное тело. В подписи к посту исполнительница отметила, что почти у всех имеются селфи в зеркале, и она решила не отставать от современных трендов. Среди поклонников певицы реакция на публикацию оказалась неоднозначной.
Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за слишком спортивную фигуру

Многие фолловеры начали хвалить кумира за стройность и привлекательный вид, пока нашлись и те, кто раскритиковал артистку. По их мнению, в последнее время худоба Полины Гагариной слишком заметна, и звезде следует отказаться от интенсивных тренировок, а также пересмотреть диету. Фанаты считают, что в таком виде певица лишилась своей природной женственности. Сама публикация собрала более 214 тысяч отметок "Мне нравится".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алеся Кафельникова на фотосессии
Корветы РФ взяли на сопровождение
Звезда сериала “Ольга” Юрий Борисов
Филипп Киркоров побывал на концерте
Тимур Батрутдинов поздравил Ольгу
Жители штата Миссури заметили в небе
Ученые: Потеря памяти может указывать
Бывшие подопечные Максима Фадеева
Британцы стали сомневаться в
Компактный кроссовер Suzuki Ignis
Поклонники раскритиковали Полину
На eBay продают шестиколесный
“АвтоВАЗ” продает автомобили LADA 2018
Роспотребнадзор заявил о вспышках
Психологи предложили пять способов,
Анна Седокова готова обратиться к
Ради участия в “Евровидении” Сергей
Концепт Ford Shelby GR-1 выйдет в
Ученые назвали 21 января наиболее
Подражающее голосу матери загадочное
Жасмин посвятила своей умершей маме
Медики: Лунное затмение не может
Юный вундеркинд из Ростова поразил
Виталина Цымбалюк-Романовская
Разработчики представили новый 4K Smart
Анастасия Волочкова отметила 43-летие в
В Уэльсе семья наняла
«Роскосмос» принял решение о создании
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Просмотреть все новости