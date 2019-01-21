“АвтоВАЗ” продает автомобили LADA 2018 года выпуска со скидками





Действует спецпредложение от “АвтоВАЗа” на авто с ПТС 2018. В сообщении производителя указано, что совмещается акция с предложением LADA Finance. Последняя является собственной программой кредитования компании, и в минувшем году с ее помощью дилерам удалось успешно реализовать порядка 32% авто от суммарного числа проданных транспортных средств. LADA Finance предлагает клиентам гибкие условия, предполагающие максимально доступные процентные ставки.По итогам 2018 года, продажи “АвтоВАЗа” на рынке России составили свыше 360 тысяч. Этот результат примерно на 16% выше, нежели год назад. Рыночная же доля LADA за включенный в отчет период сумела достичь показателя в 20%, и это лучший итог за последние семь лет.