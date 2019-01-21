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На eBay продают шестиколесный Mercedes-Benz ML

На eBay продают шестиколесную версию Mercedes-Benz ML. За выставленный на продажу тюнингованный вариант владельцы просят $25 760.

На eBay продают шестиколесный Mercedes-Benz ML


На сегодня данная версия за такую цену может стать самой доступной шестиколёсной версией от Mercedes. Модель имеет колёсную формулу 6x4. В данном случае задние автомобильные колеса установлены, как декорация. Они не имеют привода. Транспортное средство Mercedes-Benz ML находится на территории Великобритании в Ноттингеме.

Из описания следует, что автомобиль оснащается 3,2-литровым силовым агрегатом V6 ML320 вместо 5,4-литровой силовой установки V8 AMG. Между тем модель дополнена AMG обвесом, а также шестью 18-дюймовыми дисками AMG.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30

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