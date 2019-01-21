На eBay продают шестиколесный Mercedes-Benz ML





На сегодня данная версия за такую цену может стать самой доступной шестиколёсной версией от Mercedes. Модель имеет колёсную формулу 6x4. В данном случае задние автомобильные колеса установлены, как декорация. Они не имеют привода. Транспортное средство Mercedes-Benz ML находится на территории Великобритании в Ноттингеме.Из описания следует, что автомобиль оснащается 3,2-литровым силовым агрегатом V6 ML320 вместо 5,4-литровой силовой установки V8 AMG. Между тем модель дополнена AMG обвесом, а также шестью 18-дюймовыми дисками AMG.