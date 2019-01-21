Роспотребнадзор заявил о вспышках заболевания корью на Украине и в Грузии





Молекулярно-генетические исследования, проведенные Роспотребнадзором, позволили установить, что корь была привезена из-за рубежа, в основном из Украины и Грузии. А диагностируется заболевание преимущественно у путешествующих россиян, не имеющих от нее прививки. По словам медиков, вакцинация позволяет предотвратить до 80% случаев заражения.В целом ситуацию с заболеваемостью корью эксперты считают стабильной, зафиксирован лишь некритичный рост числа случаев заражения. В Роспотребнадзоре отметили, что в прошлом году было выявлено 17,3 случаев заражения корью на 1 млн россиян. А в январе вспышки заболевания были зафиксированы во Владимирской области и Дагестане.