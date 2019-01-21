АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Роспотребнадзор заявил о вспышках заболевания корью на Украине и в Грузии

Роспотребнадзор предупредил россиян об увеличение случаев заболевания корью в Грузии и на Украине. Граждане, вовремя не поставившие прививку от кори, могут привезти инфекцию в Россию, так большинство случаев заражения произошли именно по этой причине.
Роспотребнадзор заявил о вспышках заболевания корью на Украине и в Грузии

Молекулярно-генетические исследования, проведенные Роспотребнадзором, позволили установить, что корь была привезена из-за рубежа, в основном из Украины и Грузии. А диагностируется заболевание преимущественно у путешествующих россиян, не имеющих от нее прививки. По словам медиков, вакцинация позволяет предотвратить до 80% случаев заражения.

В целом ситуацию с заболеваемостью корью эксперты считают стабильной, зафиксирован лишь некритичный рост числа случаев заражения. В Роспотребнадзоре отметили, что в прошлом году было выявлено 17,3 случаев заражения корью на 1 млн россиян. А в январе вспышки заболевания были зафиксированы во Владимирской области и Дагестане.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алеся Кафельникова на фотосессии
Корветы РФ взяли на сопровождение
Звезда сериала “Ольга” Юрий Борисов
Филипп Киркоров побывал на концерте
Тимур Батрутдинов поздравил Ольгу
Жители штата Миссури заметили в небе
Ученые: Потеря памяти может указывать
Бывшие подопечные Максима Фадеева
Британцы стали сомневаться в
Компактный кроссовер Suzuki Ignis
Поклонники раскритиковали Полину
На eBay продают шестиколесный
“АвтоВАЗ” продает автомобили LADA 2018
Роспотребнадзор заявил о вспышках
Психологи предложили пять способов,
Анна Седокова готова обратиться к
Ради участия в “Евровидении” Сергей
Концепт Ford Shelby GR-1 выйдет в
Ученые назвали 21 января наиболее
Подражающее голосу матери загадочное
Жасмин посвятила своей умершей маме
Медики: Лунное затмение не может
Юный вундеркинд из Ростова поразил
Виталина Цымбалюк-Романовская
Разработчики представили новый 4K Smart
Анастасия Волочкова отметила 43-летие в
В Уэльсе семья наняла
«Роскосмос» принял решение о создании
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Просмотреть все новости