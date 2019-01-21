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Психологи предложили пять способов, которые помогут людям перестать себя жалеть

По словам психологов, жалость к себе является негативным чувством, от которого лучше поскорее избавиться. Для этого имеются пять действенных, но доступных способов.
Психологи предложили пять способов, которые помогут людям перестать себя жалеть

Прежде всего, не стоит сравнивать себя с кем-либо, поскольку чужие успехи заставляют человека чувствовать себя хуже. Особенно опасно часто сидеть в соцсетях и изучать посты знакомых, где все идеально. В действительности Интернет позволяет людям казаться красивее, умнее и успешнее, а еще нередко за, к примеру, частыми путешествиями, стоит нелегкий труд. Важно понимать, что никто не обязан соответствовать личным ожиданиям человека. Нельзя терпеть унижения, но следует проявлять уважение к другим. Не рекомендуют психологи и следовать завышенным требованиям, ставя перед собой максимально адекватные и выполняемые цели.

Компенсация неудач тоже позволит перестать страдать от жалости к себе. Например, если отпуск не состоялся из-за внезапных обстоятельств, можно устроить себе небольшой уик-энд в любимом месте. Психологи призывают пореже взаимодействовать с “нытиками”, которые любят обсуждать неудачи и навязывать другим лицам депрессивное настроение.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:13

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