Психологи предложили пять способов, которые помогут людям перестать себя жалеть





Прежде всего, не стоит сравнивать себя с кем-либо, поскольку чужие успехи заставляют человека чувствовать себя хуже. Особенно опасно часто сидеть в соцсетях и изучать посты знакомых, где все идеально. В действительности Интернет позволяет людям казаться красивее, умнее и успешнее, а еще нередко за, к примеру, частыми путешествиями, стоит нелегкий труд. Важно понимать, что никто не обязан соответствовать личным ожиданиям человека. Нельзя терпеть унижения, но следует проявлять уважение к другим. Не рекомендуют психологи и следовать завышенным требованиям, ставя перед собой максимально адекватные и выполняемые цели.Компенсация неудач тоже позволит перестать страдать от жалости к себе. Например, если отпуск не состоялся из-за внезапных обстоятельств, можно устроить себе небольшой уик-энд в любимом месте. Психологи призывают пореже взаимодействовать с “нытиками”, которые любят обсуждать неудачи и навязывать другим лицам депрессивное настроение.