Анна Седокова готова обратиться к психологам из-за своих комплексов
Анна Седокова на странице в Instagram решила в очередной раз пообщаться со своими подписчиками. Исполнительница рассказала, что готова обратиться за помощью к психологам, чтобы побороть свои комплексы.
Анна Седокова является активным пользователем социальных сетей. Она любит общаться со своими поклонниками и часто рассказывает им, что происходит в ее личной жизни. Накануне в Instagram певицы появился новый пост, в котором она рассказала, что смотря на снимки девушек в соцсетях чувствует неуверенность в себе, и даже начинает комплексовать. Также Анна Седокова сообщила, чтобы взять себя в руки, но нужно обратиться к психологу.
Подписчики написали: "Вы такая позитивная и классная!!", "Анна, вы выглядите небесно!", "Очень красивая, смотрю на тебя и восхищаюсь! Умничка!", "Правильные слова! Аня, вы потрясающая!", "А мне ваша фигура очень нравится". Всего за сутки пост Анны Седоковой собрал более 171 тысячи лайков.
Анна Седокова является активным пользователем социальных сетей. Она любит общаться со своими поклонниками и часто рассказывает им, что происходит в ее личной жизни. Накануне в Instagram певицы появился новый пост, в котором она рассказала, что смотря на снимки девушек в соцсетях чувствует неуверенность в себе, и даже начинает комплексовать. Также Анна Седокова сообщила, чтобы взять себя в руки, но нужно обратиться к психологу.
Подписчики написали: "Вы такая позитивная и классная!!", "Анна, вы выглядите небесно!", "Очень красивая, смотрю на тебя и восхищаюсь! Умничка!", "Правильные слова! Аня, вы потрясающая!", "А мне ваша фигура очень нравится". Всего за сутки пост Анны Седоковой собрал более 171 тысячи лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:07