Анна Седокова готова обратиться к психологам из-за своих комплексов

Анна Седокова является активным пользователем социальных сетей. Она любит общаться со своими поклонниками и часто рассказывает им, что происходит в ее личной жизни. Накануне в Instagram певицы появился новый пост, в котором она рассказала, что смотря на снимки девушек в соцсетях чувствует неуверенность в себе, и даже начинает комплексовать. Также Анна Седокова сообщила, чтобы взять себя в руки, но нужно обратиться к психологу.Подписчики написали: "Вы такая позитивная и классная!!", "Анна, вы выглядите небесно!", "Очень красивая, смотрю на тебя и восхищаюсь! Умничка!", "Правильные слова! Аня, вы потрясающая!", "А мне ваша фигура очень нравится". Всего за сутки пост Анны Седоковой собрал более 171 тысячи лайков.