АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Анна Седокова готова обратиться к психологам из-за своих комплексов

Анна Седокова на странице в Instagram решила в очередной раз пообщаться со своими подписчиками. Исполнительница рассказала, что готова обратиться за помощью к психологам, чтобы побороть свои комплексы.

Анна Седокова готова обратиться к психологам из-за своих комплексов

Анна Седокова является активным пользователем социальных сетей. Она любит общаться со своими поклонниками и часто рассказывает им, что происходит в ее личной жизни. Накануне в Instagram певицы появился новый пост, в котором она рассказала, что смотря на снимки девушек в соцсетях чувствует неуверенность в себе, и даже начинает комплексовать. Также Анна Седокова сообщила, чтобы взять себя в руки, но нужно обратиться к психологу.

Анна Седокова готова обратиться к психологам из-за своих комплексов

Подписчики написали: "Вы такая позитивная и классная!!", "Анна, вы выглядите небесно!", "Очень красивая, смотрю на тебя и восхищаюсь! Умничка!", "Правильные слова! Аня, вы потрясающая!", "А мне ваша фигура очень нравится". Всего за сутки пост Анны Седоковой собрал более 171 тысячи лайков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роспотребнадзор заявил о вспышках
Психологи предложили пять способов,
Анна Седокова готова обратиться к
Ради участия в “Евровидении” Сергей
Концепт Ford Shelby GR-1 выйдет в
Ученые назвали 21 января наиболее
Подражающее голосу матери загадочное
Жасмин посвятила своей умершей маме
Медики: Лунное затмение не может
Юный вундеркинд из Ростова поразил
Виталина Цымбалюк-Романовская
Разработчики представили новый 4K Smart
Анастасия Волочкова отметила 43-летие в
В Уэльсе семья наняла
«Роскосмос» принял решение о создании
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к
Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась
«Прости, что не с тобой»: Звезда
Лидер “Уральских пельменей” Сергей
Ученый усомнился в существовании
Из-за оползня в Хабаровском крае введен
В 78-летнем возрасте скончался
«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко
После родов Виктория Лопырева будет
Виктория Дайнеко призналась, что
В Египте археологи обнаружили могилы
На Камчатке произошло мощное извержение
Дочь Даны Борисовой заявила о желании
Просмотреть все новости