Ради участия в “Евровидении” Сергей Лазарев возьмет большой перерыв в гастрольном графике





Эксперты прогнозируют, что почти наверняка именно Сергей Лазарев снова представит Россию на конкурсе. В пользу этого говорит и гастрольный график артиста, где имеется значительный перерыв. В частности, 21 апреля исполнитель выступит в Казани, после чего у него долгое время отсутствуют другие концерты. Со слов СМИ, именно в указанный период Лазарев начнет активными темпами готовиться к участию в “Евровидении-2019”.Эксперты уверены, что Лазарев снова будет сотрудничать с Филиппом Киркоровым, и тот даже якобы напишет для артиста композицию. Официальных подтверждений информации пока не поступало, однако для отечественного исполнителя участие в “Евровидении” может оказаться вторым, ведь он уже представлял Россию в 2016 году.