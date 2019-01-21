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Ради участия в “Евровидении” Сергей Лазарев возьмет большой перерыв в гастрольном графике

В случае участия в “Евровидении-2019” Сергей Лазарев возьмет продолжительный перерыв в гастрольном графике. В частности, певец может не появляться на сцене с 21 апреля и вплоть до окончания конкурса.
Ради участия в “Евровидении” Сергей Лазарев возьмет большой перерыв в гастрольном графике

Эксперты прогнозируют, что почти наверняка именно Сергей Лазарев снова представит Россию на конкурсе. В пользу этого говорит и гастрольный график артиста, где имеется значительный перерыв. В частности, 21 апреля исполнитель выступит в Казани, после чего у него долгое время отсутствуют другие концерты. Со слов СМИ, именно в указанный период Лазарев начнет активными темпами готовиться к участию в “Евровидении-2019”.
Ради участия в “Евровидении” Сергей Лазарев возьмет большой перерыв в гастрольном графике

Эксперты уверены, что Лазарев снова будет сотрудничать с Филиппом Киркоровым, и тот даже якобы напишет для артиста композицию. Официальных подтверждений информации пока не поступало, однако для отечественного исполнителя участие в “Евровидении” может оказаться вторым, ведь он уже представлял Россию в 2016 году.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:00

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