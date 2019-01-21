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Концепт Ford Shelby GR-1 выйдет в производство и получит восьмицилиндровый двигатель

Разработчики американского тюнинг-ателье Superformance заявили, что концепт Ford Shelby GR-1 выйдет в производство и получит восьмицилиндровый двигатель. Тюнеры получили разрешение от автопроизводителей и заручились поддержкой Shelby.
Концепт Ford Shelby GR-1 выйдет в производство и получит восьмицилиндровый двигатель

Серийный автомобиль Ford Shelby GR-1 вышел в 2005 году и позиционировался, как современная версия Shelby Daytona. Под капотом модели разработчики установили десятицилиндровый атмосферный двигатель объемом 6,4 литра и мощностью 613 лошадиных сил. Руководитель Superformance Ланс Стандер рассказала, что возрожденная модель будет оснащена двигателем V8 с отдачей 700 лошадиных сил. Трансмиссия будет представлена роботизированной коробкой переключения передач от Tremec. Также на рынок выйдет модификация с шестиступенчатой механической коробкой. Разработчики не исключают выхода электрической и гибридных версий модели. Стандер отметила, что компания не может остаться в стороне от трендов последнего времени, однако поклонникам экологически чистых силовых блоков придется подождать.

Первая партия Ford Shelby GR-1 составит 100 200 единиц. Сложности в производстве связаны с временной приостановкой работы американского правительства и получением необходимых технических разрешений.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:55

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