Концепт Ford Shelby GR-1 выйдет в производство и получит восьмицилиндровый двигатель





Серийный автомобиль Ford Shelby GR-1 вышел в 2005 году и позиционировался, как современная версия Shelby Daytona. Под капотом модели разработчики установили десятицилиндровый атмосферный двигатель объемом 6,4 литра и мощностью 613 лошадиных сил. Руководитель Superformance Ланс Стандер рассказала, что возрожденная модель будет оснащена двигателем V8 с отдачей 700 лошадиных сил. Трансмиссия будет представлена роботизированной коробкой переключения передач от Tremec. Также на рынок выйдет модификация с шестиступенчатой механической коробкой. Разработчики не исключают выхода электрической и гибридных версий модели. Стандер отметила, что компания не может остаться в стороне от трендов последнего времени, однако поклонникам экологически чистых силовых блоков придется подождать.Первая партия Ford Shelby GR-1 составит 100 200 единиц. Сложности в производстве связаны с временной приостановкой работы американского правительства и получением необходимых технических разрешений.