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Ученые назвали 21 января наиболее неудачным днем в 2019 году

Понедельник, 21 января, является одним из наиболее неудачных дней в 2019 году. Эту дату специалисты назвали “синим понедельником”, а выводы основаны на изучении поведенческих манер граждан.
Ученые назвали 21 января наиболее неудачным днем в 2019 году

К соответствующим заключениям пришли математики в паре с психологами. Притом такая тенденция сохраняется не первый год, и именно предпоследний понедельник января оказывается наиболее унылым днем. Апатия в этот период может сопровождаться продолжительной депрессией. В 2019 году 21 января погода является преимущественно пасмурной, а новогоднее настроение и предвкушение волшебства сходят на нет окончательно.

Как правило, усугубляет негативные настроения и ощущение собственной нереализованности из-за невозможности осуществить свои планы и мечты. В этот день психологи призывают испытывать радость даже в связи с небольшими победами, стараясь дарить окружающим счастье и приятные эмоции, тогда можно не бояться неприятных последствий.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:49

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