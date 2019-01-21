Ученые назвали 21 января наиболее неудачным днем в 2019 году





К соответствующим заключениям пришли математики в паре с психологами. Притом такая тенденция сохраняется не первый год, и именно предпоследний понедельник января оказывается наиболее унылым днем. Апатия в этот период может сопровождаться продолжительной депрессией. В 2019 году 21 января погода является преимущественно пасмурной, а новогоднее настроение и предвкушение волшебства сходят на нет окончательно.Как правило, усугубляет негативные настроения и ощущение собственной нереализованности из-за невозможности осуществить свои планы и мечты. В этот день психологи призывают испытывать радость даже в связи с небольшими победами, стараясь дарить окружающим счастье и приятные эмоции, тогда можно не бояться неприятных последствий.