Подражающее голосу матери загадочное существо в лесу напугало юного американца
Американца напугало загадочное существо в лесу, которое подражало голосу его матери. Автор поста отметил, что инцидент имел место в штате Огайо еще в 1980-х, когда он являлся подростком.
Дом родителей мужчины находился вблизи густого леса, и он нередко ходил туда на прогулку. После разрешения от матери ребенок проводил на природе не один час. С приходом сумерек, как правило, родительница мальчика выходила к лесу и звала его домой, чтобы он не остался там до наступления темноты. В тот день американец как обычно играл в лесу, решив забраться на любимое дерево. Однако это происходило осенью, когда темнело раньше, и школьник уже собирался возвращаться.
Внезапно он услышал привычный голос матери, но в то же время сразу ощутил, что что-то не так. Голос раздавался с противоположной от дома стороны, из глубины леса, а еще звучал безжизненно, словно был лишен любых эмоций. Интервалы между “криками матери” создавали впечатление, что речь повторяет робот, а не кто-то живой.
Голос становился все громче, и испуганный американец поспешил домой. Мать ребенка в это время находилась на кухне, собираясь отправляться за сыном. Житель США уверен, что нечто имитировало голос его родительницы, имея недобрые намерения.
Дом родителей мужчины находился вблизи густого леса, и он нередко ходил туда на прогулку. После разрешения от матери ребенок проводил на природе не один час. С приходом сумерек, как правило, родительница мальчика выходила к лесу и звала его домой, чтобы он не остался там до наступления темноты. В тот день американец как обычно играл в лесу, решив забраться на любимое дерево. Однако это происходило осенью, когда темнело раньше, и школьник уже собирался возвращаться.
Внезапно он услышал привычный голос матери, но в то же время сразу ощутил, что что-то не так. Голос раздавался с противоположной от дома стороны, из глубины леса, а еще звучал безжизненно, словно был лишен любых эмоций. Интервалы между “криками матери” создавали впечатление, что речь повторяет робот, а не кто-то живой.
Голос становился все громче, и испуганный американец поспешил домой. Мать ребенка в это время находилась на кухне, собираясь отправляться за сыном. Житель США уверен, что нечто имитировало голос его родительницы, имея недобрые намерения.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:40