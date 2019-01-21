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Подражающее голосу матери загадочное существо в лесу напугало юного американца

Американца напугало загадочное существо в лесу, которое подражало голосу его матери. Автор поста отметил, что инцидент имел место в штате Огайо еще в 1980-х, когда он являлся подростком.
Подражающее голосу матери загадочное существо в лесу напугало юного американца

Дом родителей мужчины находился вблизи густого леса, и он нередко ходил туда на прогулку. После разрешения от матери ребенок проводил на природе не один час. С приходом сумерек, как правило, родительница мальчика выходила к лесу и звала его домой, чтобы он не остался там до наступления темноты. В тот день американец как обычно играл в лесу, решив забраться на любимое дерево. Однако это происходило осенью, когда темнело раньше, и школьник уже собирался возвращаться.

Внезапно он услышал привычный голос матери, но в то же время сразу ощутил, что что-то не так. Голос раздавался с противоположной от дома стороны, из глубины леса, а еще звучал безжизненно, словно был лишен любых эмоций. Интервалы между “криками матери” создавали впечатление, что речь повторяет робот, а не кто-то живой.

Голос становился все громче, и испуганный американец поспешил домой. Мать ребенка в это время находилась на кухне, собираясь отправляться за сыном. Житель США уверен, что нечто имитировало голос его родительницы, имея недобрые намерения.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:40

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