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Жасмин посвятила своей умершей маме пост в Instagram

Певица Жасмин сделала новую публикацию на своей странице в соцсети. Исполнительница опубликовала фото своей умершей мамы и написали пост в Instagram.

Жасмин посвятила своей умершей маме пост в Instagram

Мама певицы Жасмин была известным дирижером, она ушла из жизни в 1996 году. Накануне у Маргариты Манахимовой был день рождения и ее звездная дочь в честь праздника опубликовала архивное фото родительницы. На снимке запечатлены отец и мать Жасмин в день их свадьбы. В комментарии к посту исполнительница написала: "Так распорядилась судьба, что мы не можем отметить твой день рождения вместе, но в моем сердце живо каждое воспоминание о тебе". В конце певица написала, что нельзя забывать родителей, и нужно им звонить постоянно.

Жасмин посвятила своей умершей маме пост в Instagram

Подписчики отреагировали моментально. Они написали: "Мамы нужны всегда и в любом возрасте, даже когда мы уже взрослые", "Очень сочувствую вам, и я понимаю боль, которую вы испытываете", "Вы очень похожа на свою маму. Она гордится вами", "Соболезную, что она так рано ушла". За весьма короткий промежуток времени пост Жасмин собрал более 17 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:32

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