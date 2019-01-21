Медики: Лунное затмение не может повлиять на здоровье человека





Специалист отметил, что в США и странах Азии ранее проводились исследования, целью которых было изучение степени влияния лунных затмений. Оказалось, что в больницы во время затмения обращалось за помощью примерно столько же людей, сколько в обычные дни.Единственные, кто могут пострадать от «Кровавой луны» — особо впечатлительные и суеверные люди. Они способны внушить себе, что из-за лунного затмения их самочувствие ухудшается. Чтобы избежать этого, Руслан Кошелев посоветовал занять себя чем-нибудь: почитать книгу или провести время с родственниками и друзьям.