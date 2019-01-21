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Медики: Лунное затмение не может повлиять на здоровье человека

Российский врач рассказал о безвредности «Кровавой луны». По словам заместителя главного врача Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Руслана Кошелева, лунное затмение не в состоянии повлиять на здоровье людей, а вот человек может себя запросто «накрутить».
Медики: Лунное затмение не может повлиять на здоровье человека

Специалист отметил, что в США и странах Азии ранее проводились исследования, целью которых было изучение степени влияния лунных затмений. Оказалось, что в больницы во время затмения обращалось за помощью примерно столько же людей, сколько в обычные дни.

Единственные, кто могут пострадать от «Кровавой луны» — особо впечатлительные и суеверные люди. Они способны внушить себе, что из-за лунного затмения их самочувствие ухудшается. Чтобы избежать этого, Руслан Кошелев посоветовал занять себя чем-нибудь: почитать книгу или провести время с родственниками и друзьям.



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:27

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