Юный вундеркинд из Ростова поразил ученых своими знаниями





Михаил Попов больше всего любит историю, поэтому и читает лекции на эту тему. В частности, со студентами 10-летний мальчик обсуждает период с XVIII по XX столетие, это направление заинтересовало его еще в шестилетнем возрасте. Вести пары школьник предпочитает в форме диалога, считая, что так проще доносить информацию. Мать вундеркинда рассказала журналистам, что наследник также любит посвящать время плаванию, театру, тренирует вокал и играет в шахматы. Ребенок занимается только тем, что нравится непосредственно ему.Порой родителям приходится заставлять мальчика вставать из-за письменного стола и отправляться на прогулку. Впрочем, семья не пытается вынудить Михаила Попова чувствовать себя особенным, считая, что среди детей сейчас много одаренных личностей. Нравятся жителю Ростова и советские киноленты, которые он нередко цитирует.