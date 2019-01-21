Юный вундеркинд из Ростова поразил ученых своими знаниями
Юный вундеркинд из Ростова Михаил Попов поражает собственными знаниями даже ученых. Несмотря на то, что мальчику только 10 лет, он уже читает лекции по истории для студентов университета.
Михаил Попов больше всего любит историю, поэтому и читает лекции на эту тему. В частности, со студентами 10-летний мальчик обсуждает период с XVIII по XX столетие, это направление заинтересовало его еще в шестилетнем возрасте. Вести пары школьник предпочитает в форме диалога, считая, что так проще доносить информацию. Мать вундеркинда рассказала журналистам, что наследник также любит посвящать время плаванию, театру, тренирует вокал и играет в шахматы. Ребенок занимается только тем, что нравится непосредственно ему.
Порой родителям приходится заставлять мальчика вставать из-за письменного стола и отправляться на прогулку. Впрочем, семья не пытается вынудить Михаила Попова чувствовать себя особенным, считая, что среди детей сейчас много одаренных личностей. Нравятся жителю Ростова и советские киноленты, которые он нередко цитирует.
Михаил Попов больше всего любит историю, поэтому и читает лекции на эту тему. В частности, со студентами 10-летний мальчик обсуждает период с XVIII по XX столетие, это направление заинтересовало его еще в шестилетнем возрасте. Вести пары школьник предпочитает в форме диалога, считая, что так проще доносить информацию. Мать вундеркинда рассказала журналистам, что наследник также любит посвящать время плаванию, театру, тренирует вокал и играет в шахматы. Ребенок занимается только тем, что нравится непосредственно ему.
Порой родителям приходится заставлять мальчика вставать из-за письменного стола и отправляться на прогулку. Впрочем, семья не пытается вынудить Михаила Попова чувствовать себя особенным, считая, что среди детей сейчас много одаренных личностей. Нравятся жителю Ростова и советские киноленты, которые он нередко цитирует.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:18